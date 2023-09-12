الثلاثاء, سبتمبر 12, 2023
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إعصار دانيال.. جنود ليبيون في مشهد بطولي بعد انهيار صخري (فيديو)

سجلت ليبيا نحو 2800 قتيل جراء الفيضانات التي اجتاحت مدن شرق ليبيا بسبب الإعصار المتوسطي "دانيال"

كتب خالد السعدي
إعصار دانيال.. جنود ليبيون في مشهد بطولي بعد انهيار صخري (فيديو)
جنود ليبيون في مشهد بطولي بعد انهيار صخري
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وطن- انتشر مقطع فيديو يوثق عملا بطوليا، من قِبل جنود ليبيين، واجهوا ببسالة كبيرة، ظروفا صعبة خلال الفيضانات التي ضربت البلاد بعدما تعرضت للإعصار دانيال.

وأظهر مقطع الفيديو، تصرفا لافتا لعدد من الجنود بعد وقوع انهيار صخري على الطريق خلال إجلائهم بعض العائلات من البيضاء التي تضررت كثيرا من الإعصار.

وشوهد الجنود، وهم ينزعون الصخور عن الأرض في ظروف شاقة للغاية، ويحاولون تسهيل حركة المرور بعدما تضررت كثيرا جراء الفيضانات.

وسجلت ليبيا، نحو 2800 قتيل جراء الفيضانات التي اجتاحت مدن شرق ليبيا بسبب الإعصار المتوسطي “دانيال” الذي ضرب البلاد فجر الأحد.

وتشمل هذه الإحصائية، جميع المدن المنكوبة التي تعرضت للفيضانات بسبب الإعصار الذي ضرب شرق ليبيا”، وهناك من القتلى من قضى غرقا أو بسبب انهيار المباني السكنية.

وكشف مسؤولون، أن عدد العالقين في المناطق المنكوبة وتجري حاليا عمليات إنقاذهم وصل إلى سبعة آلاف عائلة، إضافة إلى عدد كبير من المفقودين لم يتم تحديدهم بعد لكون كثيرين لم يتم الإبلاغ عن فقدانهم وخاصة في درنة التي انقطعت فيها الاتصالات الهاتفية.

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مناطق منكوبة

وقال المجلس الرئاسي في ليبيا، إن مناطق درنة وشحات والبيضاء في برقة شرقي البلاد أصبحت مناطق منكوبة، بسبب السيول التي اجتاحتها.

وذكر بيان صادر عن المجلس الرئاسي: “شعورا منا بالمسؤولية ونظرا للتداعيات الجسيمة للكارثة، نعلن تلك المنطقة منطقة منكوبة ونطلب من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم المساعدة والدعم”.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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