أول فيديو لمشاركة الوفد الإسرائيلي في مؤتمر اليونسكو بالسعودية: ضحكة وعلكة

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وطن- نشر ناشطون سعوديون، مقطع فيديو هو الأول، يُظهر مشاركة الوفد الإسرائيلي في مؤتمر “اليونسكو” في السعودية، على الرغم من انسحاب إسرائيل من المنظمة.

وأظهر مقطع الفيديو، مسؤولين إسرائيليين أحدهم ظل مبتسما وهو ينظر للكاميرا الذي تصوّره، وشوهد آخر وهو يتناول العلكة.

الوفد الإسرائيلي في السعودية

ويضم الوفد الإسرائيلي نائب مدير وزارة الخارجية، المسؤول عن المنظمات الدولية أمير فايسبرود، وسفير إسرائيل لدى المؤسسات الدولية في باريس، ورئيس هيئة الآثار الإسرائيلية .

وعبرت السلطات الإسرائيلية، عن سعادتها بتواجد وفد حكومي في السعودية لحضور اجتماع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في الرياض، معتبرة أنها خطوة أولى على طريق التطبيع بين الجانبين.

ونقل موقع “الحرة” عن مصدر إسرائيلي، قوله إن أعضاء الوفد سعداء بوجودهم في السعودية، وهذه خطوة أولى جيدة.

ووجه المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، الشكر لليونسكو والسلطات السعودية، ووصف الزيارة بأنها “جيدة جدا”، مؤكدا أن المضيفين يعتنون بهم جيدا.

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ظهور علني نادر

ويعتبر الظهور العلني لمسؤولين إسرائيليين أمر نادر في المملكة، لكن هناك اتصالات بين الجانبين بعضها يكون بشكل سري، في إطار الدفع نحو تطبيع العلاقات بينهما.

وهناك ضغط تمارس الولايات المتحدة على السعودية للتوقيع على اتفاق تطبيع مع إسرائيل، وترى واشنطن أن هذه الخطوة ستكون مكسبا دبلوماسيا كبيرا لها.

في حين تقول الرياض إن موافقتها على التطبيع مرتبطة بإقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.