الثلاثاء, سبتمبر 12, 2023
الرئيسيةالهدهدأول فيديو لمشاركة الوفد الإسرائيلي في مؤتمر اليونسكو بالسعودية: ضحكة وعلكة
الهدهد

أول فيديو لمشاركة الوفد الإسرائيلي في مؤتمر اليونسكو بالسعودية: ضحكة وعلكة

الظهور العلني لمسؤولين إسرائيليين أمر نادر في المملكة لكن هناك اتصالات بين الجانبين بعضها يكون بشكل سري لتطبيع العلاقات

كتب خالد السعدي
أول فيديو لمشاركة الوفد الإسرائيلي في مؤتمر اليونسكو بالسعودية: ضحكة وعلكة
وفد إسرائيلي في السعودية
- Advertisement -

وطن- نشر ناشطون سعوديون، مقطع فيديو هو الأول، يُظهر مشاركة الوفد الإسرائيلي في مؤتمر “اليونسكو” في السعودية، على الرغم من انسحاب إسرائيل من المنظمة.

وأظهر مقطع الفيديو، مسؤولين إسرائيليين أحدهم ظل مبتسما وهو ينظر للكاميرا الذي تصوّره، وشوهد آخر وهو يتناول العلكة.

الوفد الإسرائيلي في السعودية

ويضم الوفد الإسرائيلي نائب مدير وزارة الخارجية، المسؤول عن المنظمات الدولية أمير فايسبرود، وسفير إسرائيل لدى المؤسسات الدولية في باريس، ورئيس هيئة الآثار الإسرائيلية .

وعبرت السلطات الإسرائيلية، عن سعادتها بتواجد وفد حكومي في السعودية لحضور اجتماع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في الرياض، معتبرة أنها خطوة أولى على طريق التطبيع بين الجانبين.

ونقل موقع “الحرة” عن مصدر إسرائيلي، قوله إن أعضاء الوفد سعداء بوجودهم في السعودية، وهذه خطوة أولى جيدة.

ووجه المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، الشكر لليونسكو والسلطات السعودية، ووصف الزيارة بأنها “جيدة جدا”، مؤكدا أن المضيفين يعتنون بهم جيدا.

- Advertisement -

ظهور علني نادر

ويعتبر الظهور العلني لمسؤولين إسرائيليين أمر نادر في المملكة، لكن هناك اتصالات بين الجانبين بعضها يكون بشكل سري، في إطار الدفع نحو تطبيع العلاقات بينهما.

وهناك ضغط تمارس الولايات المتحدة على السعودية للتوقيع على اتفاق تطبيع مع إسرائيل، وترى واشنطن أن هذه الخطوة ستكون مكسبا دبلوماسيا كبيرا لها.

في حين تقول الرياض إن موافقتها على التطبيع مرتبطة بإقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

القبض على قلوري يتصدر الترند في السعودية بعد استهزائها من النبي وزوجته خديجة..

الهدهد

السعودية تفشل في استضافة بطولة التنس للسيدات

الهدهد

ماذا قال نجل الداعية عوض القرني بعد أكثر من 2000 يوم على تغييبه في سجون السعودية؟

الهدهد

الإعلامية المصرية مي حلمي تغضب السعوديين بتصريح ساخر عن محمد صلاح (شاهد)

الهدهد

رسميًا ولأول مرة: إسرائيل في السعودية.. هل حان وقت التطبيع العلني؟ (صور)

الهدهد

مسؤول سعودي يُطالب بإعدام سلمان العودة بيده ثاني أغلى ساعة ألماس من روليكس! (شاهد)

الهدهد

نجل محمد بن سلمان الأصغر يرقص على الشيلات في حفل زفاف أمير.. فيديو أشعل الجدل هذه حقيقته!

فيديو

لحظة سقوط شابين من على سفح جبلي بجازان السعودية أثناء لعب مباراة كرة قدم (شاهد)

تقارير

6 سنوات على اعتقالات سبتمبر .. كيف علّق نشطاء على تغييب العلماء والدعاة!

تقارير

ابن زايد أتاح لهم المستحيل.. هل باتت الإمارات مفضلة على تل أبيب لدى اليهود؟

الهدهد

زهايمر بايدن يُحرج محمد بن سلمان على الهواء في قمة العشرين (فيديو)

الهدهد

عادل الكلباني يكشف عن عدد زوجاته ويتحدث عن “وصفة سحرية” (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

القبض على قلوري يتصدر الترند في السعودية بعد استهزائها من النبي وزوجته خديجة..

أحلام الشامسي تصدم متابعاً بتعليق قاتل بسبب زلزال المغرب وإعصار دانيال!

إعصار دانيال.. جنود ليبيون في مشهد بطولي بعد انهيار صخري (فيديو)

القلق يلف مصير فضل شاكر.. هل أصيب في اشتباكات عين الحلوة؟

سلطنة عُمان..كشف كاميرات داخل حمام معلمات مدرسة يثير ضجة والأدلة بيد السلطات

زلزال المغرب.. إنقاذ رضيعة بعد 3 أيام من تحت الركام مرتبطة بحبلها السري والمشيمة (شاهد)

ياسمين عز تتجه إلى الإثارة والإغراء.. والجمهور: “جورجينا الغلابة” (شاهد)

تسريبات سجون مصر.. فيديوهات مأساوية لقيادات إخوانية فمن سربها؟

إيقاف بول بوغبا عن اللعب مع يوفنتوس لهذا السبب!

موعد مباراة منتخب قطر ضد روسيا في المباراة الودية والتشكيلة المتوقعة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC