أحلام الشامسي تصدم متابعاً بتعليق قاتل بسبب زلزال المغرب وإعصار دانيال!

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وطن- لم تتمالك الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي نفسها أمام متابع استفزها بسبب تعليقه المتزامن مع زلزال المغرب وإعصار دانيال في ليبيا.

وفي التفاصيل، كتب أحد مستخدمي موقع X – تويتر سابقاً – رسالة إلى أحلام الشامسي قال فيها: ” صارت حساباتك مملة.. احنا عم نتابع حساب فنانة مو سياسية”.

وتابع: “عم ننتظر زخم فني منتظر”.

“الغي متابعتي”

تلك الرسالة لم ترق الفنانة أحلام التي ردت عليه بغضب قائلة: ” الناس قلبها موجعها على الاحداث وانت تبي اعمال فنيه ?!”.

وتابعت: “إلغي متابعتي حبيبي ليش رابط راسك من دون وجع الغالي.. تابع اللي عندهم اعمال فنيه مع الشكر والتقدير لكل متابعيني ولك”.

وعبرت أحلام عن حزنها بسبب زلزال المغرب وإعصار دانيال في ليبيا. ونشرت صوراً من الكوارث معقبة: “يالطيف اللطف.. اللطف بنا فيما جرت به المقادير.. اللهم آمن خوفهم يارب العالمين واللطف بهم..ربي اننا عبيدك فأرحمنا وتجاوز عنا يارب”.

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ليبيا والمغرب

ومنذ وقع زلزال المغرب، كتبت أحلام “اللهمّ الطف بأهلنا في المغرب وآمن روعاتهم واجبر مصابهم اللهم اشملهم برحمتك وعفوك و أمنك”.

وتتعرض ليبيا للعاصفة دانيال بعد يومين من زلزال المغرب المدمر الذي خلّف حتّى الآن 2122 قتيلا و2421 جريحا.

وكان اعصار دانيال قد اجتاح اليونان وتسبب في عاصفة ممطرة استمرت ثلاثة أيام في وسط البلاد، ثم امتد إلى ليبيا وضرب مناطق الشرق بحدة.

بينما يصل يوم الإثنين 11/9/2023 إلى مصر، وينتظر أن تكون له تأثيرات كبيرة على مناطق غرب البلاد.

وقررت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، فرض حظر تجوال بدأ مساء السبت حتى يوم الاثنين، تأهبا لعواصف وأمطار متوقعة.