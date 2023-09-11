الإثنين, سبتمبر 11, 2023
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نجل محمد بن سلمان الأصغر يرقص على الشيلات في حفل زفاف أمير.. فيديو أشعل الجدل هذه حقيقته!

محمد بن سلمان له من الأبناء أربعة هم: المير سلمن، الأميرة فهدة، الأميرة نورة، الأمير مشهور.

كتب سالم حنفي
نجل محمد بن سلمان الأصغر يرقص على الشيلات في حفل زفاف أمير.. فيديو أشعل الجدل هذه حقيقته!
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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وطن- انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعم متداولوه بأنه لـ”مشهور”، الابن الأصغر لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ووفقا للفيديو المزعوم، فإنه يوثق رقص “الامير مشهور” نجل محمد بن سلمان في حفل زفاف أمير آخر يدعى “سلطان”، دون أن يوضح ناشري الفيديو هوية الأمير بشكل كامل.

وظهر لطفل المزعوم بأنه “الأمير مشهور” مرتديا ثوبا وعباءة مغلقة بنية اللون، وشمغ أبيض مع عقال معقوف (مائل).

وكشف متابعون بأن الفيديو لا علاقة له بالأمير “مشهور” نجل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مؤكدين بأن هذه الادعاءات يتم تداولها من أجل زيادة “الريتش” والتفاعل على البوست.

هوية الطفل الحقيقية

وأوضح متابعون بأن الطفل الذي ظهر يرقص متفاعلا مع الشيلات السعودية هو أحد أطفال قبيلة “مطيري”، وقد أدى هذه الرقصة خلال مهرجان مزاين الإبل.

تعليق أحد الناشطين بان الطفل هو أحد أطفال قبيلة مطيري
تعليق أحد الناشطين بان الطفل هو أحد أطفال قبيلة مطيري

وكانت متابعة أكثر تحديدا، كشفة عن اسم الطفل وعائلته، موضحة انه يدعى محمد بن عقاب المطيري، وهو أخ نواف المطيري.

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كما كشفت بأنهما يملكان حسابات شعيرة على مواقع التواصل، متهمة ناشر الفيديو بالكذب.

كشفت ناشطة بان الطفل يدعى محمد بن عقاب المطيري وهو أخ نواف المطيري
كشفت ناشطة بان الطفل يدعى محمد بن عقاب المطيري وهو أخ نواف المطيري

أبناء محمد بن سلمان

يشار إلى أن محمد بن سلمان متزوج من الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز آل سعود، ولديهما من الأبناء أربعة: الأمير سلمان، الأميرة فهدة، الأميرة نورة، الأمير مشهور.

ولم يحدث في وقت سابق أن ظهر الامير مشهور على أية وسيلة إعلامية سواء بمفرده أو مع والده كما ظهر شقيقه الامير سلمان من قبل وفي اكثر من مناسبة.

ظهور محمد بن سلمان برفقة ابنه سلمان في زيارة للأمير مقرن

وسبق وأن ظهر الامير “سلمان” برفقة والده محمد بن سلمان ، في زيارة لعمه الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود.

وظهر في الفيديو محمد بن سلمان لحظة وصوله إلى القصر وهو ينحني لعمه الأمير مقرن ويقبل يده، الذي خرج لاستقباله.

وبحسب الفيديو، فقد ورحب الأخير بالضيفين قائلا لنجل ولي العهد: “أنا عم أبوك وأخو جدك”.

المصدرانستجرام، يوتيوب، رصد وتحرير وطن

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