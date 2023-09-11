الإثنين, سبتمبر 11, 2023
الرئيسيةرياضةهكذا تضامن ميسي ورونالدو مع ضحايا زلزال المغرب (صور)
رياضة

هكذا تضامن ميسي ورونالدو مع ضحايا زلزال المغرب (صور)

فندق رونالدو فتح للناجين من زلزال المغرب في مدينة مراكش بمبادرة إنسانية من اللاعب

كتب فارس أبو شيحة
ميسي ورونالدو يتضامان مع ضحايا زلزال المغرب
كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي
- Advertisement -

وطن- تضامن أسطورتي كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، مع ضحايا زلزال المغرب المدمر، السبت، الذي راح ضحيته أكثر من ألفي شخص، وفق الاحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهات الرسمية المغربية حتى الآن.

ونشر البرتغالي كريستيانو رونالدو. لاعب نادي النصر السعودي منشور عبر حسابه على منصة (الانستغرام)، أرفق فيها علم دولة المغرب، معلقاً عليه : ” أتقدم بأحر التعازي لأسر وأصدقاء جميع الذين فقدوا أرواحهم في  الزلزال الذي ضرب المغرب”.

تضامن ميسي ورونالدو مع ضحايا زلزال المغرب

وأضاف الدون رونالدو، ” أرسل حبي وصلاواتي للجميع في المغرب في هذا الوقت العصيب للغاية”.

كما وأشارت صحيفة (ماركا) الإسبانية بوقت سابق، بأن فندق النجم البرتغالي رونالدو في مدينة مراكش، أصبح ملجأ للناجين من زلزال المغرب، السبت، بمبادرة إنسانية من اللاعب.

تغريده رونالدو
تضامن رونالدو مع ضحايا زلزال المغرب

 

وكتب البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي. لاعب إنتر ميامي الأمريكي، عبر حسابه على منصة. (الانستغرام)، ” أقدم التعازي لجميع عائلات ضحايا زلزال المغرب”.

- Advertisement -

كما وأردف ميسي، ” كل الدعم للجرحى والأشخاص الذين تأثروا بالكارثة الكبيرة التي وقعت في المغرب”.

ميسي وضحايا زلزال المغرب
ميسي يتضامن مع أسر وضحايا زلزال المغرب

وكان الكثير من نجوم كرة القدم وأندية رياضية عربية وعالمية، قد سارعوا بتقديم التعازي والمواساة عبر حساباتهم الرسمية مع ضحايا زلزال المغرب.

دقيقة صمت تضامناً مع ضحايا زلزال المغرب

وعلق الاتحاد المغربي لكرة القدم، كافة الأنشطة الرياضية في كافة البطولات المختلفة إلى إشعار آخر، على ضوء الزلزال المدمر الذي إقليم الحوز القريب من مدينة مراكش المغربية.

كما وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. (اليويفا)، عن الوقوف دقيقة صمت في كل المباريات. تضامناً مع ضحايا زلزال المغرب، بدأت الأحد وحتى ال21 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

يشار إلى أن الحصيلة الأولية لعدد ضحايا زلزال المغرب وصل إلى 2122 شخص. و2421 مصاباً، وفق البيان الصادر عن وزارة الداخلية المغربية.

المصدروطن + كرسستيانو رونالدو/ الانستغرام + ليونيل ميسي / الانستغرام

اقرأ أيضاً

الهدهد

إعلام فرنسي يسخر من رد فعل محمد السادس على الزلزال.. شمبانيا وتشبث بكرسي العرش (شاهد)

الهدهد

زلزال المغرب يماثل قوة 30 قنبلة ذرية و”هذا” سبب انهيار المباني التاريخية

الهدهد

صور نشرها حفيظ دراجي تظهر تضامنا جزائريا مع ضحايا زلزال المغرب رغم الخلافات التاريخية

تقارير

مرض خطير أجبر محمد السادس للسفر إلى فرنسا والزلزال دفعه للعودة.. إذاعة فرنسية كشفت المستور

الهدهد

محمد السادس يُحرج ماكرون ويرفض الحديث معه.. كيف رد الرئيس الفرنسي؟

الهدهد

هذا ما حل بجثث ضحايا الزلزال بسبب تعنت المغرب في قبول المساعدات الدولية (فيديو)

الهدهد

حزين وغاضب.. هذا ما فعله ملك المغرب في أول ظهور له عقب كارثة الزلزال (شاهد)

الهدهد

لماذا تمنع سلطات المغرب دفن جثث ضحايا الزلزال؟.. هددت الأهالي وتوعدتهم (فيديو)

الهدهد

أكثر دول العالم عرضة للزلازل .. بينها دول عربية ودولة قد تختفي

الهدهد

“يا رب اردمهم”.. جزائري يعبر عن فرحته بكارثة زلزال المغرب ويفجر الغضب (فيديو)

تقارير

تقرير مغربي يفند “معلومات وتحليلات خاطئة” عن الزلزال بعد توقع العالم الهولندي

حياتنا

محمد الترك يستشيط غضباً بعد ما فعلته به دنيا بطمة وقت زلزال المغرب! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

استقالة روبياليس من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب قبلته الشهيرة (فيديو)

إطلالة صادمة وغير لائقة لمعلمة كويتية تثير غضبا عارما ورسالة نارية لمنتقديها (شاهد)

طليقة حسن شاكوش تبدأ بكشف الأسرار: “بنات بقمصان نومي في غرفته” (فيديو)

إعلام فرنسي يسخر من رد فعل محمد السادس على الزلزال.. شمبانيا وتشبث بكرسي العرش (شاهد)

محمد عدنان يلتقي الأمير الحسين بن عبدالله ويكشف النادي الذي يُشجعه (شاهد)

زلزال المغرب يماثل قوة 30 قنبلة ذرية و”هذا” سبب انهيار المباني التاريخية

لحظة سقوط شابين من على سفح جبلي بجازان السعودية أثناء لعب مباراة كرة قدم (شاهد)

فيديو لمصافحة بايدن وابن سلمان في قمة العشرين.. هل تعرض ولي العهد لموقف محرج؟

إيلون ماسك يكشف اسم والدة طفله الثالث واسمه الغريب المثير للجدل.. لن تصدق من هي!

جورجينا رزق تشعل مواقع التواصل مجددا بما فعلته مع زوجها وليد توفيق في السيارة (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC