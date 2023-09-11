هكذا تضامن ميسي ورونالدو مع ضحايا زلزال المغرب (صور)

- Advertisement -

وطن- تضامن أسطورتي كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، مع ضحايا زلزال المغرب المدمر، السبت، الذي راح ضحيته أكثر من ألفي شخص، وفق الاحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهات الرسمية المغربية حتى الآن.

ونشر البرتغالي كريستيانو رونالدو. لاعب نادي النصر السعودي منشور عبر حسابه على منصة (الانستغرام)، أرفق فيها علم دولة المغرب، معلقاً عليه : ” أتقدم بأحر التعازي لأسر وأصدقاء جميع الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال الذي ضرب المغرب”.

تضامن ميسي ورونالدو مع ضحايا زلزال المغرب

وأضاف الدون رونالدو، ” أرسل حبي وصلاواتي للجميع في المغرب في هذا الوقت العصيب للغاية”.

كما وأشارت صحيفة (ماركا) الإسبانية بوقت سابق، بأن فندق النجم البرتغالي رونالدو في مدينة مراكش، أصبح ملجأ للناجين من زلزال المغرب، السبت، بمبادرة إنسانية من اللاعب.

وكتب البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي. لاعب إنتر ميامي الأمريكي، عبر حسابه على منصة. (الانستغرام)، ” أقدم التعازي لجميع عائلات ضحايا زلزال المغرب”.

- Advertisement -

كما وأردف ميسي، ” كل الدعم للجرحى والأشخاص الذين تأثروا بالكارثة الكبيرة التي وقعت في المغرب”.

وكان الكثير من نجوم كرة القدم وأندية رياضية عربية وعالمية، قد سارعوا بتقديم التعازي والمواساة عبر حساباتهم الرسمية مع ضحايا زلزال المغرب.

دقيقة صمت تضامناً مع ضحايا زلزال المغرب

وعلق الاتحاد المغربي لكرة القدم، كافة الأنشطة الرياضية في كافة البطولات المختلفة إلى إشعار آخر، على ضوء الزلزال المدمر الذي إقليم الحوز القريب من مدينة مراكش المغربية.

كما وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. (اليويفا)، عن الوقوف دقيقة صمت في كل المباريات. تضامناً مع ضحايا زلزال المغرب، بدأت الأحد وحتى ال21 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

يشار إلى أن الحصيلة الأولية لعدد ضحايا زلزال المغرب وصل إلى 2122 شخص. و2421 مصاباً، وفق البيان الصادر عن وزارة الداخلية المغربية.