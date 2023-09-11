الإثنين, سبتمبر 11, 2023
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رياضة

موعد مباراة منتخب قطر ضد روسيا في المباراة الودية والتشكيلة المتوقعة

العنابي القطري في مواجهة ودية صعبة أمام الدب الروسي

كتب فارس أبو شيحة
منتخب قطر
نجوم منتخب قطر
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وطن- يلتقي منتخب قطر ضد روسيا، في مباراة ودية صعبة، الثلاثاء، خلال فترة التوقف الدولي.

ويستضيف ملعب ( استاد الجنوب)، المباراة الودية بين منتخب قطر (العنابي) أمام نظيره الروسي، في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية وقطر وفلسطين.

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر (القاهرة)، عند الساعة الخامسة والربع مساءً، بينما ستكون بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، في تمام الساعة السابعة والربع مساءً.

موعد مباراة منتخب قطر ضد روسيا

ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة الرابعة والربع مساءً.

مباراة منتخب قطر وروسيا
مباراة منتخب قطر ضد روسيا الودية

وستنقل وقائع أحداث المباراة الودية بين كلا المنتخبين، عبر شبكة قنوات ( بي إن سبورت) الرياضية القطرية المفتوحة.

معلق مباراة قطر وروسيا الودية

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة منتخب قطر ضد روسيا، المعلق اليمني حسن العيدروس على شبكة قنوات (بي إن سبورت) الرياضية القطرية.

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المنتخب القطري
تدريبات منتخب قطر

تشكيلة منتخب قطر ضد روسيا

ومن المتوقع أن يدخل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المواجهة الودية الصعبة أمام منتخب روسيا، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: مشعل برشم، سعد الشيب.

دفاع العنابي القطري: همام أحمد، طارق سيلمان، هشام الراوي، بوعلام خوخي.

خط الوسط: حسن الهيدروس، أحمد فتحي( محمد وعد عبد الوهاب)، مصطفى طارق، معرفيه.

مركز الهجوم: المعز علي، أكرم عفيف.

وكان العنابي القطري قد تلقى الخسارة في المباراة الودية الماضية أمام كينيا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، على ملعب ( استاد الجنوب) بدولة قطر.

منتخب قطر لكرة القدم
تدريبات منتخب قطر استعدادا لمواجهة روسيا ودياً
المصدررصد وطن - مواقع التواصل

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