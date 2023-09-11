موعد مباراة الجزائر ضد السنغال الودية والتشكيلة المتوقعة

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وطن- يلتقي منتخب الجزائر ضد السنغال، الثلاثاء، في مباراة ودية مثيرة وقوية بين كلا المنتخبين، على أرض ملعب (ستاد مي عبد الله واد).

وستقام مباراة الجزائر والسنغال الودية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس.

كما وستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين، بينما ستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

موعد مباراة الجزائر ضد السنغال الودية

وستكون بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ومن المقرر أن تبث المباراة بين كلا المنتخبين، على قناة الجزائرية الرياضية.

كما وستنقل مباراة الجزائر والسنغال، على قناة (Algerie TV)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12034، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

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تشكيلة منتخب الجزائر ضد السنغال

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الجزائري جمال بلماضي، المباراة أمام نظيره السنغال، في المباراة الودية، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

دفاع الجزائر: أحمد طوبا، محمد أمين توغاي، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني.

خط الوسط: رامز زروقي، أدم وناس، سفيان فيغولي.

مركز الهجوم: رياض محرز، سعيد بن رحمة، بغداد بونجاح.

وكان منتخب الجزائر (محاربو الصحراء)، قد تعادل سلبياً بدون أي من الأهداف أمام تنزانيا، في ختام منافسات دور مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2024.

ويعتلي منتخب الجزائر صدارة جدول ترتيب مجموعته في تصفيات أمم أفريقيا 2024 لدور المجموعات برصيد 16 نقطة، كما وبفارق 8 نقاط عن الوصيف تنزانيا المتأهل للمشاركة في نهائيات البطولة القارية.