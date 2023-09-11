الإثنين, سبتمبر 11, 2023
الرئيسيةرياضةموعد مباراة الجزائر ضد السنغال الودية والتشكيلة المتوقعة
رياضة

موعد مباراة الجزائر ضد السنغال الودية والتشكيلة المتوقعة

رياض محرز على رأس تشكيلة محاربو الصحراء الجزائري للمواجهة الودية أمام أسود التيرانغا السنغالي

كتب فارس أبو شيحة
نجوم منتخب الجزائر
تدريبات منتخب الجزائر
- Advertisement -

وطن- يلتقي منتخب الجزائر ضد السنغال، الثلاثاء، في مباراة ودية مثيرة وقوية بين كلا المنتخبين، على أرض ملعب (ستاد مي عبد الله واد).

وستقام مباراة الجزائر والسنغال الودية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس.

كما وستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين، بينما ستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

موعد مباراة الجزائر ضد السنغال الودية

وستكون بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ومن المقرر أن تبث المباراة بين كلا المنتخبين، على قناة الجزائرية الرياضية.

منتحب الجزائر
نجوم منتخب الجزائر

كما وستنقل مباراة الجزائر والسنغال، على قناة (Algerie TV)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12034، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

- Advertisement -

تشكيلة منتخب الجزائر ضد السنغال

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الجزائري جمال بلماضي، المباراة أمام نظيره السنغال، في المباراة الودية، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

دفاع الجزائر: أحمد طوبا، محمد أمين توغاي، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني.

منتخب الجزائر لكرة القدم
تدريبات منتخب الجزائر استعدادا للمواجهة الودية أمام السنغال

خط الوسط: رامز زروقي، أدم وناس، سفيان فيغولي.

مركز الهجوم: رياض محرز، سعيد بن رحمة، بغداد بونجاح.

وكان منتخب الجزائر (محاربو الصحراء)، قد تعادل سلبياً بدون أي من الأهداف أمام تنزانيا، في ختام منافسات دور مجموعات تصفيات أمم أفريقيا 2024.

منتخب السنغال
نجوم منتخب السنغال لكرة القدم

ويعتلي منتخب الجزائر صدارة جدول ترتيب مجموعته في تصفيات أمم أفريقيا 2024 لدور المجموعات برصيد 16 نقطة، كما وبفارق 8 نقاط عن الوصيف تنزانيا المتأهل للمشاركة في نهائيات البطولة القارية.

المصدروطن + منتخب الجزائر / منصة x + منتخب السنغال + منصة x

اقرأ أيضاً

رياضة

تشكيلة المنتخب الجزائري ضد تنزانيا والتوقيت في تصفيات أمم أفريقيا 2024

رياضة

موعد مباراة الجزائر القادمة الودية أمام تونس والتشكيلة والقنوات الناقلة

رياضة

موعد مباراة الجزائر والمغرب والتشكيلة في كأس أفريقيا للناشئين 2023

رياضة

تشكيلة منتخب الجزائر ضد الكونغو والتوقيت في كأس أفريقيا للناشئين 2023

رياضة

تشكيلة منتخب الجزائر ضد السنغال في كأس أفريقيا للناشئين 2023

رياضة

حكم مباراة الجزائر والنيجر يُوقف اللعب بعد سماعه أذان المغرب (شاهد)

رياضة

رسالة طريفة من مهاجم منتخب تنزانيا لحفيظ دراجي والمعلق الجزائري يرد (فيديو)

رياضة

تشكيلة منتخب الجزائر ضد النيجر في تصفيات أمم أفريقيا 2023

رياضة

منتخب الجزائر يحقق الفوز الصعب على النيجر في الوقت القاتل (فيديو)

رياضة

تشكيلة منتخب الجزائر ضد النيجر في تصفيات أمم أفريقيا 2023

رياضة

السنغال تُتوج بكأس أمم أفريقيا للمحليين بعد هزيمة الجزائر بركلات الترجيح (شاهد)

رياضة

تشكيلة المنتخب الجزائري ضد السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

إعصار دانيال.. تغريدة مؤثرة من خليل البلوشي عن “مآسي ليبيا” (شاهد)

نجل محمد بن سلمان الأصغر يرقص على الشيلات في حفل زفاف أمير.. فيديو أشعل الجدل هذه حقيقته!

شمس الكويتية تقدم وصلة رقص مع صديقها اللبناني في أحد مطاعم دبي (فيديو)

أحمد الطنطاوي يغازل أكبر شريحة انتخابية في مصر ويحرج السيسي أمامها

استقالة روبياليس من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب قبلته الشهيرة (فيديو)

إطلالة صادمة وغير لائقة لمعلمة كويتية تثير غضبا عارما ورسالة نارية لمنتقديها (شاهد)

طليقة حسن شاكوش تبدأ بكشف الأسرار: “بنات بقمصان نومي في غرفته” (فيديو)

إعلام فرنسي يسخر من رد فعل محمد السادس على الزلزال.. شمبانيا وتشبث بكرسي العرش (شاهد)

محمد عدنان يلتقي الأمير الحسين بن عبدالله ويكشف النادي الذي يُشجعه (شاهد)

زلزال المغرب يماثل قوة 30 قنبلة ذرية و”هذا” سبب انهيار المباني التاريخية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC