الإثنين, سبتمبر 11, 2023
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الهدهد

بينها سلطنة عمان.. مقترح روسي لإلغاء التأشيرات السياحية عن 4 دول عربية

مقترح في روسيا ينص على الإلغاء الكامل للتأشيرات السياحية في عدة دول خليجية بين سلطنة عمان

كتب سالم حنفي
إلغاء التأشيرات السياحية الروسية
مقترح روسي لإلغاء التأشيرات السياحية
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وطن- تدرس روسيا تطوير فكرة التخلي عن التأشيرات لعدة دول عربية بعد خطوات سابقة قامت بها مع إيران والصين والهند حسبما أعلنه وزير التنمية الاقتصادية ماكسيم ريشيتنيكوف وفق ما نقلته وكالة تاس الروسية.

ووفق ما نقله موقع New Straits Times الماليزي وترجمته وطن أعلن الوزير في خطاب ألقاه ضمن جلسة منتدى الشرق الاقتصادي أن روسيا اقترحت إلغاء التأشيرات السياحية بالكامل عن 5 دول هي:

دولة الكويت

دولة البحرين

دولة سلطنة عمان

دولة السعودية

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دولة ماليزيا

وحسب ريشيتنيكوف فإن السبب في هذا المقترح تشجيع السياح وزيادة الفرص في ظل التحديات والواقع الجديد ولهذا دأبت موسكو على تطوير موضوع التخلي عن التأشيرات من الدول التي تعمل معها خاصة في الشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا.

اقترحت روسيا نظام سفر بدون تأشيرة إلى الكويت وعمان والبحرين والمملكة العربية السعودية وماليزيا
اقترحت روسيا نظام سفر بدون تأشيرة إلى الكويت وعمان والبحرين والمملكة العربية السعودية وماليزيا

مقترح روسي لإلغاء التأشيرات السياحية

وأضاف وزير التنمية الاقتصادية الروسي: “اقترنا الإلغاء الكامل للتأشيرات السياحية بالنسبة للكويت وعمان والبحرين والسعودية وماليزيا لهدف زيادة عدد السياح من الدرجة الممتازة ونحن نهتم بهذا الأمر بشكل جدي”.

وكان نائب وزير التنمية الاقتصادي الروسي ديمتري فاكروكوف قد أعلن عن إطلاق تبادل سياحي جماعي بدون تأشيرة بين روسيا والهند قد يتم في عام 2024.

ووفق ما نقلته روسيا اليوم عن وكالة تاس فإن روسيا والصين تستعدان اعتباراً من 1 آب/أغسطس الماضي لقبول مجموعات سياحية بشكل متبادل.

ويأتي ذلك في إطار اتفاقية حكومية دولية بشأن التبادلات الجماعية بدون تأشيرة.

واعتباراً من 1 أغسطس تم إطلاق تبادل جولات جماعية بدون تأشيرة بين روسيا وإيران حسب المصادر الإعلامية الروسية.

المصدرNew Straits Times ،تاس ،رصد وتحرير وطن

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