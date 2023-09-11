بينها سلطنة عمان.. مقترح روسي لإلغاء التأشيرات السياحية عن 4 دول عربية

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وطن- تدرس روسيا تطوير فكرة التخلي عن التأشيرات لعدة دول عربية بعد خطوات سابقة قامت بها مع إيران والصين والهند حسبما أعلنه وزير التنمية الاقتصادية ماكسيم ريشيتنيكوف وفق ما نقلته وكالة تاس الروسية.

ووفق ما نقله موقع New Straits Times الماليزي وترجمته وطن أعلن الوزير في خطاب ألقاه ضمن جلسة منتدى الشرق الاقتصادي أن روسيا اقترحت إلغاء التأشيرات السياحية بالكامل عن 5 دول هي:

دولة الكويت

دولة البحرين

دولة سلطنة عمان

دولة السعودية

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دولة ماليزيا

وحسب ريشيتنيكوف فإن السبب في هذا المقترح تشجيع السياح وزيادة الفرص في ظل التحديات والواقع الجديد ولهذا دأبت موسكو على تطوير موضوع التخلي عن التأشيرات من الدول التي تعمل معها خاصة في الشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا.

مقترح روسي لإلغاء التأشيرات السياحية

وأضاف وزير التنمية الاقتصادية الروسي: “اقترنا الإلغاء الكامل للتأشيرات السياحية بالنسبة للكويت وعمان والبحرين والسعودية وماليزيا لهدف زيادة عدد السياح من الدرجة الممتازة ونحن نهتم بهذا الأمر بشكل جدي”.

وكان نائب وزير التنمية الاقتصادي الروسي ديمتري فاكروكوف قد أعلن عن إطلاق تبادل سياحي جماعي بدون تأشيرة بين روسيا والهند قد يتم في عام 2024.

ووفق ما نقلته روسيا اليوم عن وكالة تاس فإن روسيا والصين تستعدان اعتباراً من 1 آب/أغسطس الماضي لقبول مجموعات سياحية بشكل متبادل.

ويأتي ذلك في إطار اتفاقية حكومية دولية بشأن التبادلات الجماعية بدون تأشيرة.

واعتباراً من 1 أغسطس تم إطلاق تبادل جولات جماعية بدون تأشيرة بين روسيا وإيران حسب المصادر الإعلامية الروسية.