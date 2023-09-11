مسؤول سعودي يُطالب بإعدام سلمان العودة بيده ثاني أغلى ساعة ألماس من روليكس! (شاهد)

- Advertisement -

وطن – كشف المعارض السعودي عبدالله العودة، نجل الداعية المعتقل سلمان العودة، عن ثمن الساعة التي يرتديها وكيل النائب العام محمد بن إبراهيم آل سبيت، الذي يطالب بإعدام والده سلمان.

وعبر حسابه على موقع “إكس” (تويتر سابقاً)، نشر عبدالله العودة صورتين، واحدة لوكيل النائب العام وهو يرتدي الساعة التي تبين أنها ماركة رولكس، والثانية من موقع هذه الماركة الشهيرة، موضحاً سعرها الباهظ.

وقال عبدالله العودة في تغريدته التي رصدتها (وطن): “ثمن المطالبة بقتل الناس تعزيراً عند وكيل النائب العام محمد بن إبراهيم آل سبيت، وسخ هذه الدنيا، ساعة كلها ألماس وثاني أغلى ساعة في تشكيلة روليكس. سعر الساعة: مليوني ريال سعودي (نصف مليون دولار أمريكي).. هذا في يده فقط.. فما بالك بما في جيبه”.

النائب العام ووكيله يطلبان إعدام سلمان العودة

وكان عبد الله العودة، قد كشف في تغريدته السابقة، أن النائب العام السعودي سعود المعجب ووكيله محمد بن إبراهيم آل سبيت يطالبان بقتل والده تعزيراً.

وأضاف أن صحة والده تتدهور في العزل الانفرادي، وكشف أنه فقد نصف سمعه ونصف بصره بسبب الإهمال الصحّي.

معتقلو سبتمبر.. 6 سنوات وراء القضبان!

والداعية الشهير سلمان العودة واحد من بين العلماء والدعاة والمفكرين المعتقلين في السعودية، ضمن ما تعرف قضاياهم بـ”معتقلي سبتمبر”، حيث قضوا ست سنوات في سجون النظام السعودي، وسط معلومات تشير إلى تعرضهم لتعذيب ممنهج.

- Advertisement -

وتحت وسم “معتقلو سبتمبر 6 سنوات“، شارك نشطاء سعوديون وخليجيون، في حملة واسعة أطلقت في ذكرى مرور السنوات الست على اعتقالهم، والتي حلت أمس الأحد.

سلمان العودة.. محاكمة دون حكم

يُشار إلى أن سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، لهم حالات مغايرة عن بقية الدعاة، فهؤلاء الثلاثة لا تزال تُجرى محاكماتهم، وذلك بخلاف الدعاة الذين اعتقلوا وصدرت بحقهم أحكاما متفاوتة بالسجن.

واعتقل العودة والقرني والعمري، رفقة مجموعة كبيرة من الدعاة والمثقفين والإعلاميين صيف العام 2017، كبداية لحملة اعتقالات واسعة برزت مع تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولاية العهد.

على وجه التحديد، اعتقل العودة بعد تغريدة دعا فيها الله أن “يؤلف القلوب” بين حكام السعودية وقطر، إثر الحصار الذي فرضته المملكة والإمارات والبحرين ومصر على قطر، ويواجه تهماً قد تقود الى الإعدام.

وعلى الرغم من المصالحة الخليجية إلا أن السلطات في المملكة قبل أكثر من عامين، لا تزال تعتقل العودة.

الاتهامات الموجهة لسلمان العودة

وتسند النيابة العامة في السعودية، لسلمان العودة تهما تتعلق بـ:

تهديد الأمن القومي للمملكة

حمل “فكر ضال”، وفق تعبيرها

ولم تُقدم النيابة العامة في المملكة أي أدلة على تلك التهم وهو الحال نفسه الذي يسود مع أغلب معتقلي الرأي في سجونها.