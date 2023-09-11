محمد عدنان يلتقي الأمير الحسين بن عبدالله ويكشف النادي الذي يُشجعه (شاهد)

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وطن – استقبل ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، في مكتبه بقصر الحسينية اليوتيوبر الفلسطيني محمد عدنان، فيما كشف الأخير كواليس هذا اللقاء.

ونشر “عدنان”، عبر حسابه على موقع “ إنستغرام “، صوراً تجمعه بالأمير الحسين، وقال إنه تشرف بزيارة ولي عهد الأردن في مكتبه “العامر” بقصر الحسينية.

كما أضاف أن ولي العهد استقبله بحفاوة تليق بكرمه ومقامه السامي. وفق تعبيره

محمد عدنان يلتقي الأمير الحسين بن عبدالله

وأضاف اليوتيوبر أنه والأمير الحسين أجريا “حوارا شبابيا بحتا في عالم كرة القدم، وفي صناعة المحتوى الهادف. بجانب كل ما يخص الشباب العربي”.

الأمير الحسين “مشجع برشلوني”

كما تابع عدنان: “اكتشفت كم هو متابع ملم بتفاصيل كرة القدم، وعلى فكرة سمو الأمير الحسين مشجع برشلوني قوي جداً، وكان حديثا ممتعاً بسيطاً بعيداً عن التكلف. وقد أضفى سموه على اللقاء مزيجاً من الحماسة واللطافة والحكمة والهيبة والظرافة والتواضع”.

بينما ختم اليوتيوبر قائلاً: “أحمد الله تعالى وأشكر سمو الأمير الحسين ولي العهد. داعياً الله تعالى له بدوام السؤدد وموفور الصحة وكامل التوفيق. وأن يحفظ الله الأردن ملكاً وحكومة وشعباً”.

يُشار إلى أن هذا اللقاء، جمع بين ولي العهد الأردني و الصحفي الرياضي محمد حمايدة، بجانب محمد عدنان.