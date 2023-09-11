لحظة سقوط شابين من على سفح جبلي بجازان السعودية أثناء لعب مباراة كرة قدم (شاهد)

- Advertisement -

وطن- انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يوثق لحظة سقوط شابين سعوديين من أعلى سفح جبلي بمنطقة جازان أثناء مشاركتهما في لعبة كرة قدم.

ووفقا للفيديو المتداول، فقد ظهر مجموعة من الشبان أثناء مشاركتهم في مبارة كرة قدم على أرض ملعب ترابي صغير أقيم على سفح جبلي.

وأظهر الفيديو، أنه أثناء محاولة الشابين المتنافسين اللحاق بالكرة في هجمة مرتدة وسريعة، حاولا منع الكرة من السقوط من على الجبل، ما أدى لاصطدامها مع بعضهما البعض والسقوط للأسفل سويا.

وعقب سقوطهما، هرع جميع الشبان المشاركين في المباراة نحو مكان سقوط الشبان بسرعة لتفقد ما جرى لهما.

تفاعل واسع

ولقي الفيديو المتدول تفاعلا واسعا على منصة “X” (تويتر) سابقا، بعد أن حظي بمشاهدة 2.5 مليون مشاهدة ومئات التعليقات، وسط تساؤلات عن مصير الشابين، والدعاء لهما بالسلامة.

وفي هذا السياق، قال أحد المعلقين الذي يدعى “محمد”:” لاحول ولاقوة الا بالله يارب إنهم سلموا”.

- Advertisement -

وتساءل آخر مستنكرا اللعب في هذا المكان الخطر، قائلا:” لا حول ولا قوه الا بالله .. مافي مكان يلعبون فيه الا علئ سفح الجبل بجازان .. وبعدين شالملعب الي مافي حواجز خير شر”.

من جانبه، تساءل المغرد يوسف مقبل عن مصير الشابين بالقول:” يا رب رحمتك ، بالله ايش صار عليهم”.

الكشف عن مصيرهما

ومع تزايد السؤال عن مصير الشابين، كشف مغرد سعودي بان الشابين بخير، موضح أنه شاهد لهم مقطع فيديو آخر عقب خروجهما.

وقال في رده على الفيديو مطمئنا كل من سأل:” لا أبشرك سلموا وهم بخير لهم مقطع ثاني”.