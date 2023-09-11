قرية معزولة مسحت من الخريطة.. ما قصة تنزيرت المنكوبة من زلزال المغرب؟

- Advertisement -

وطن- ما إن وقع زلزال المغرب الجمعة 8 أيلول/سبتمبر 2023 حتى انهالت الأخبار والقصص المأساوية المرعبة التي خلفتها الكارثة وأبرزها قرية معزولة تدعى تنزيرت مسحت من الخريطة.

وتنزيرت من بين القرى القريبة من مركز الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب بقوة وصلت إلى 7 درجات وبلغت حصيلة ضحاياها حتى مساء اليوم الإثنين 11 أيلول/سبتمبر نحو 2862 قتيلاً و2562 جريحاً.

وتتواصل عمليات البحث عن ناجين عبر فرق الإنقاذ التي تسابق الزمن للعثور على بصيص أمل ينقذ العائلات أسفل الركام فضلاً عن تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمتضررين المنكوبين.

وناهزت قوة الزلزال المدمر 6.8 درجات وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية وأدت إلى دمار كبير بشكل خاص داخل أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت وخلف أضرارا في مراكش.

وأظهرت صور ولقطات مصورة مشاهد للركام وتشققات داخل المنازل وشوارع فيما تواصل فرق الإنقاذ في المغرب عن ناجين محتملين.

والأحد 10 أيلول/سبتمبر 2023 سجل المغرب هزة أرضية قوية ووفق مرصد الزلازل الأورومتوسطي بلغت قوتها 4.5 درجات على مقياس ريختر على بعد 77 كيلومترا جنوب غربي مراكش.

- Advertisement -

قصة تنزيرت المنكوبة من زلزال المغرب

تعد قصة قرية تنزيرت المنكوبة من زلزال المغرب إحدى أكثر القصص المؤلمة والقاسية التي خلفتها الكارثة حيث تعد من المناطق التي تبعد نحو 80 كيلومتراً جنوب مراكش ولا يكاد يلتفت لها أحد بسبب وعورة طريقها.

تسبب الزلزال في انهيار حجارتها وقطع الطريق للوصول إليها حيث يمكن ذلك عبر منعطف ضيق صغير قرب قرية ماريغا وهو ما جعل عمل أجهزة الإنقاذ والإغاثة صعباً للغاية هناك، وتحولت القرية المعزولة إلى أحد أكثر المآسي الإنسانية تأثيراً.

ففي الوقت الذي يحتاج به المصابون والجرحى والعالقون تحت الركام إلى بصيص أمل ينقذ حياتهم يعاني المسعفون والمتطوعون للوصول إليهم بسبب الطريق الصعب إلى قرية تنزيرت المنكوبة من زلزال المغرب.

وبحسب الأهالي هناك فإن ما حصل لا يمكن أن يوصف إذ تبعد القرية عن نظيرتها ماريغا نحو 10 كيلومترات فقط لكن الوصول إليها من هناك عبر صعود الجبال الشاهقة وطرق ضيقة للغاية ومتعرجة بشكل لا يوصف.

ففي الأحوال العادية يعاني السكان من علاج أبنائهم والوصول إلى المستشفيات والمرافق الخدمية حتى قبل أن يحصل الزلزال المدمر الذي حول حياة أبناء القرية المعزولة إلى جحيم.

ولا تعد مبالغة القول إن القرية لم تعد موجودة وقصة تنزيرت المنكوبة من زلزال المغرب انتهت ومسحت عن الخريطة حسب عنوان لافت ضمن تقرير نشره موقع الجزيرة نت ورصدته (وطن).

وكانت الحكومة المغربية قد أكدت أنه تمت تعبئة كل الإمكانيات للوصول إلى جميع المتضررين، وتحدثت عن تعزيزات من الجيش وصلت إلى منطقة أمزميز في ضواحي مدينة مراكش لدعم جهود الإنقاذ.

وشاركت وسائل إعلام مغربية لقطات تظهر عمليات نقل ضحايا زلزال الحوز المدمر إلى المرافق الطبية بواسطة طائرات عسكرية تابعة للجيش المغربي.