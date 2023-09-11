الإثنين, سبتمبر 11, 2023
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حياتنا

حملها بالقوة.. فيديو مرعب لاختطاف سيدة في تركيا من وسط الشارع

تعرضت سيدة في الشطر الأوروبي من إسطنبول للاختطاف ضمن شارع عام وأمام المارة ما أثار ضجة واسعة

كتب محمد أمين ميرة
انتشر مقطع فيديو من ولاية إسطنبول أظهر حادثة اختطاف سيدة في شارع شمال غربي تركيا
شوارع إسطنبول شمال غربي تركيا (تقويم)
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وطن – شهدت ولاية إسطنبول حادثة اختطاف سيدة في شارع شمال غربي تركيا كانت تسير رفقة زميلتها بالعمل، ضمن منطقة “غازي عثمان باشا” الواقعة ضمن الشطر الأوروبي من الولاية.

وتعرضت السيدة للاختطاف من قبل سيارة توقفت بشكل مفاجئ ونزل منها أحدهم ليجبرها على الركوب.

وحاولت صديقة الفتاة مساعدتها عبر إثارة المارة بأنها في خطر لكن دون جدوى، وغادرت سيارة الخاطفين دون أن تتم أي مبادرة من الموجودين لإنقاذها.

اختطاف سيدة في تركيا

وحسبما ترجمته (وطن) عن موقع تقويم التركي ذكر شاهد العيان متين توبجو عن فيديو لاختطاف سيدة في تركيا أنه رأى سيارة تتوقف بشكل مفاجئ وتختطف امرأة دون أن يبادر أي من المارة لطلب الشرطة أو مساعدة الضحية.

ووقع الحادث حوالي الساعة 17:00 في منطقة كارادينيز، ووفق المعلومات الواردة التي ترجمتها (وطن)، فإن السيدة كانت تسير رفقة زميلتها بعد مغادرتهما للعمل.

وذكر شهود عيان آخرون حول فيديو لاختطاف سيدة في إسطنبول شمال غربي تركيا، بأنهم شاهدوا الحادث لكنهم لم يعلموا من اختطف ولماذا.

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ونقلت تقويم عن شاهد العيان عبد الله أوز قوله: “جاءت سيارة جيب وتوقفت هنا. ثم حاول رجل نزل منها إجبار السيدة على الصعود ورغم حصول ضجة لم يستطع أحد إنقاذها ولم نعرف سبب الاختطاف وهوية الخاطفين”.

وبدأت فرق الشرطة التحقيق بعد انتشار لقطات الاختطاف وتسببها بحالة ضجة وغضب، ضمن منصات التواصل لكن لم يصدر أي بيان رسمي بخصوص ما حصل حتى الآن.

فيديو مرعب لاختطاف سيدة في تركيا من وسط الشارع
لحظة اختطاف سيدة شمال غربي تركيا

وقبل أعوام جرت حادثة اختطاف وقتل مروعة بحق سيدة سورية شمالي تركيا عثر عليها ضمن الغابات التابعة لمدينة سكاريا قرب البحر الأسود ويمكن قراءة المزيد من التفاصيل عن تلك الحادثة عبر موقع (وطن): “عُثِرَ عليها في إحدى الغابات شمال تركيا .. خطف واغتصاب وقتل امرأة سوريّة حامل وطفلها“.

المصدرتقويم، وطن

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