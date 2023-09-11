فيديو لمصافحة بايدن وابن سلمان في قمة العشرين.. هل تعرض ولي العهد لموقف محرج؟

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وطن- انتشر مقطع فيديو يُظهر مصافحة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال فعاليات قمة العشرين التي عقدت في الهند مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

في مقطع الفيديو، شوهد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، وهو يصطحب محمد بن سلمان، فيما مدّ “الأخير” يده لمصافحة بايدن، لكنه اضطر لتعليق يده عدة ثوانٍ، حيث مدّ بايدن يده لمصافحة مودي أولا، ثم صافح ولي العهد السعودي.

واستمرت مصافحة بايدن ومحمد بن سلمان، لحظات قليلة، قبل أن يستدير الرئيس الأمريكي صوب مودي ليُكمل الحديث معه.

وفسر نشطاء هذا المقطع بأنه موقف محرج تعرض له ولي العهد السعودي، في حين اعتبره البعض موقفا عاديا، وهاجموا من اعتبروه موقفا محرجا.

بايدن يتعثر في نطق اسم ابن سلمان

وكان موقع فيديو قد انتشر كذلك، يُظهر الرئيس الأمريكي وهو يتعثر في نطق اسم ولي العهد السعودي بشكل صحيح خلال قمة مجموعة الـ 20.

وقال بايدن أثناء الاجتماع: “أود أن أشكر بشكل خاص رئيس الوزراء مودي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلام”.

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بعد ذلك، حاول الرئيس الأمريكي تصحيح خطأه، لكنه لم يستطع نطق اسم الأمير السعودي بشكل صحيح، حتى في المرة الثانية، إذ قال بايدن، بغير لهجة فقط،”أنا آسف، محمد سلام”.

وأظهر الفيديو، أن ولي العهد انتابته حالة من التوتر، حيث شوهد وهو يأخذ كوبا ويشرب بعض الماء.

وجددت هذه الواقعة، الجدل المثار بشأن إصابة الرئيس الأمريكي بالزهايمر، حسبما أظهرت الكثير من الوقائع على مدار الفترات الماضية، في حين ينفي البيت الأبيض هذه التقارير.