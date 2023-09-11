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عقب “إعصار دانيال” .. مشاهير عرب يتعاطفون مع “صور يعتصر لها القلب” من ليبيا (شاهد)

قتل 150 شخصا على الأقل في فيضانات قوية اجتاحت شرق ليبيا وسط توقعات بوجود مئات المفقودين

كتب خالد الأحمد
مشاهير يتضامنون مع ليبيا بعد إعصار دانيال
الفيضانات الناجمة عن الإعصار غمرت الشوارع
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وطن – عبر الكثير من المشاهير والنجوم العرب عن تعاطفهم وتضامنهم مع الشعب الليبي عقب “إعصار دانيال” الذي اجتاح عدة مدن ليبية وخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وقتل 150 شخصا على الأقل في فيضانات قوية اجتاحت شرق ليبيا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد مسعود.

وأدت العاصفة الأولى من نوعها في البلاد إلى دمار هائل في البنية التحتية في بعض المناطق الليبية.

مشاهير يتعاطفون مع الليبيين بعد إعصار دانيال

وتفاعل عدد من مشاهير الفن والإعلام والرياضة مع كارثة إعصار دانيال في ليبيا التي جاءت بعد أيام من زلزال المغرب المدمر الذي أوقع آلاف القتلى والمصابين.

وعلق الفنان الإماراتي “حسين الجسمي”:” اللهم الطف بأهلنا في ليبيا والمغرب واحفظهم بحفظك وكن لهم عونًا ونصيرًا يا ربّ العالمين”.

حسين الجسمي يتضامن مع ليبيا بعد إعصار دانيال
بدورها علقت الفنانة الإماراتية “أحلام” بنبرة استرحام: “يالطيف اللطف اللطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم آمن خوفهم يارب العالمين والطف بهم ربي. إننا عبيدك فارحمنا وتجاوز عنا يارب”.

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الفنانة أحلام تتضامن مع ليبيا بعد إعصار دانيال

وقالت الفنانة السورية “ميسون أبو أسعد”:”نسأل الله السلامة لإخواننا في ليبيا..اللهم ارحمهم و خفف عنهم و أخرجهم من هذه المحنة سالمين معافين”.
الفنانة ميسون ابو اسعد تتضامن مع ليبيا بعد إعصار دانيالوقال المؤثر الكويتي “أحمد بن عبدالعزيز النفيس”: “اللهم نستودعك أهلنا وإخواننا في ليبيا. اللهم ادفع عنهم بلاءهم واكشف عنهم ما أصابهم وأغثهم برحمتك ولطفك. وأنعم عليهم بجميل عوضك يا أرحم الراحمين”.

احمد بن عبدالعزيز الفيس يتضامن مع ليبيا بعد إعصار دانيال

ورأى المعلق الرياضي الشهير “فارس عوض” أن الصور والمشاهد الواردة من ليبيا مؤلمة ويعتصر لها القلب.

وأستدرك أن هناك “الكثير من الضحايا، ودمار الكثير من القرى وانهيار المنازل وتشريد الأسر فيها، مأساة كبيرة هناك”.

فارس عوض يتضامن مع ليبيا بعد إعصار دانيال

150 قتيلا في مدينة درنة وحدها جراء إعصار دانيال

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة -الاثنين- الحداد الوطني لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام، عقب الفيضانات التي اجتاحت عدة مدن وقرى شرقي البلاد، وخلفت أكثر من 150 قتيلا في مدينة درنة وحدها.

فيضانات عارمة بسبب إعصار دانيال في ليبيا
فيضانات عارمة بسبب إعصار دانيال في ليبيا

ودعا إلى تدخل دولي عاجل لإغاثتها. مطالبا بفتح ممر بحري إثر انهيار الطرق البرية المؤدية إلى المدينة بسبب السيول وانهيار سدين مائيين.

انهيارات ارضية بسبب فيضانات ناجمة عن إعصار دانيال في ليبيا
انهيارات ارضية بسبب فيضانات ناجمة عن إعصار دانيال في ليبيا

من جانبه، قال الناطق باسم حكومة الوحدة الليبية لقناة “الجزيرة” إن المعطيات المتوفرة حتى الآن تشير لسقوط مئات من الضحايا في الفيضانات.

اعصار دانيال في ليبيا
مواطنون يحاولون تجاوز المياه التي تجمعت وتسببت بإغلاق طرقات

وأشار إلى صعوبات تحول دون الوصول إلى المنكوبين في مناطق السيول.

المصدررصد وطن (منصة X) + مواقع الكترونية

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