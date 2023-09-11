شمس الكويتية تقدم وصلة رقص مع صديقها اللبناني في أحد مطاعم دبي (فيديو)

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وطن– أشعلت الفنانة شمس الكويتية، حفل عيد ميلاد صديقها مصمم الأزياء اللبناني جيوفاني د ، بالرقص والغناء.

ونشرت شمس الكويتية مقاطع عبر خاصية الستوري على انستجرام، من أجواء الاحتفال الصاخبة.

حب ناقص

وارتدت الفنانة فستاناً رمادياً قصيراً، مفتوح الصدر، ورقصت بطريقة مثيرة مع جيوفاني د، الذي كان يحتفل في عيد ميلاده بأحد مطاعم دبي.

وكان ملفتاً أن رقص شمس جاء على أغنيتها “حب ناقص” التي أصدرتها عام 2014.

في سياق آخر، كشفت شمس الكويتية عن رأيها فى كل من ياسمين عز ورضوى الشربيني، خلال تواجدها فى لقاء ببرنامج Gossip.

جلطة

وقالت الفنانة الكويتية: “مش بطيق ياسمين عز ورضوى الشربيني، جلطة.. وحابه أوجه نصيحة لياسمين عز إنتي شاطرة في الماركيتنج وعملتي ضجة ووصلتي وخلاص غيري أسلوبك”.

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وتابعت: “ورأيي إن رضوى الشربيني كمان شاطرة في الماركيتنج إنها طلعت قالت أنا ضد الرجالة لكن خلاص”.

رجل تافه

كما كشفت شمس عن سر قص شعرها قائلة: “لا أعرف لماذا دائما أحب أن أقص شعري.. ولكن هذا مرتبط بحالتي النفسية عندما أكون مطلقة أقوم بقص شعري. عندما أتعرض إلى خبر حزين أقص شعري”.

وحول مواصفات الرجل الذي ترغب بالارتباط به، قالت: “أريد رجل تافه يضحكني.. ليس لدى مانع أن أهمل وهو يقوم فقط بإضحاكي.. أحب الرجل الذي يعطيني طاقة إيجابية دائما”