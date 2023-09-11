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شاهد كيف أصبحت نجلاء فتحي في عمر الـ71.. لن تعرفها

ظهرت الفنانة المصرية نجلاء فتحي في صورة تذكارية تحت لوحة تحمل اسم زوجها الراحل حمدي قنديل، أمام منزله في شارع الميرغني ضمن مشروع" عاش هنا"

كتب خالد الأحمد
نجلاء فتحي
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وطن- تصدّرت الفنانة المصرية القديرة نجلاء فتحي، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهورها في صورة حديثة جرى تداولها على نطاق واسع.

وجاء تداول هذه الصورة بعد غياب طويل عن الساحة الفنية والاجتماعية

وبدت نجمة الأفلام الرومانسية (71 عاماً) في الصورة المتداولة، وهي تقف أمام منزلها بإطلالة “كاجوال”، وعلامات السرور تبدو على وجهها، وهي واحدة من الفنانات اللاتي بالكاد يظهرن عبر “السوشال ميديا”.

وترى أعلى رأسها اللوحة الجديدة التي تحمل اسم زوجها الراحل حمدي قنديل، أمام منزله في شارع الميرغني ضمن مشروع ” كان هنا” الذي تتبناه وزارة الثقافة المصرية منذ سنوات.

أحدث ظهور لنجلاء فتحي

وظهرت نجلاء فتحي بإطلالة كاجوال وهي ترتدي تي شيرت أسود مع جينز أزرق وترتدي نظارة شمسية، وانهالت التعليقات حول شكل الفنانة الذي تغير كثيرا بفعل السن.

إطلالة نجلاء فتحي
إطلالة نجلاء فتحي

وظهرت علامات كبر السن واضحة على وجه نجلاء فتحي، التي كانت مصنفة ضمن أجميل جميلات السينما المصرية في عصرها الذهبي قديما.

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وكانت الفنانة المصرية قالت إن وزارة الثقافة، استجابت بشكل سريع في إعادة تركيب لافتة “عاش هنا” التي تحمل اسم زوجها الكاتب والإعلامي الكبير الراحل حمدي قنديل، بعد سرقتها، وفق ما نقلته صحف محلية.

مشروع ‘عاش هنا’

يُذكر أن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة قام بإعادة تركيب لوحة “عاش هنا” أمام منزل حمدي قنديل عوضًا عن اللوحة المسروقة، بعد توجيهات وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني.

ويهدف مشروع ‘عاش هنا’ إلى توثيق المباني والأماكن التي عاش بها الفنانون والسينمائيون وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيلين والشخصيات التاريخية التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث.

لقاء خلف الكواليس

يذكر أن الإعلامي المصري الراحل ” حمدي قنديل” روى فى مذكراته التي حملت عنوان “عشت مرتين” قصة تعرفه على زوجته نجلاء فتحى، التي فاجأته بطلبها الزواج منه على عكس العادات والتقاليد المتعارف عليها، إذ كان اللقاء الأول أثناء إجرائه حوارا صحفيا معها فى منزل شقيقتها بالدقى.

حمدي قنديل ونجلاء فتحي
حمدي قنديل ونجلاء فتحي

وكشف حمدى قنديل كواليس الانطباع الأول إذ وجد أن الجميع ينادى نجلاء فتحى بـ”زهرة”، وعندما سأل عن اسمها الحقيقى أجابوه “فاطمة الزهراء”، ويحكى أنه أصيب بالدهشة بسبب بساطة ملبسها وتلقائية حديثها.

وغيَّب الموت الإعلامي حمدي قنديل، زوج الفنانة نجلاء فتحي عام 2018، عن عمر ناهز الـ 82 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.

المصدررصد وتحرير وطن

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