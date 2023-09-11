الإثنين, سبتمبر 11, 2023
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زلزال المغرب يماثل قوة 30 قنبلة ذرية و”هذا” سبب انهيار المباني التاريخية

زلزال المغرب ليس كبيرًا لدى مقارنته بالزلازل التي تضرب أجزاء من العالم ذات نشاط زلزالي مرتفع مثل الصين واليابان وإندونيسيا وتركيا

كتب خالد الأحمد
زلزال المغرب يماثل قوة 30 قنبلة ذرية و
زلزال المغرب تعادل 30 قنبلة ذرية
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وطن- كشف مقال نشرته صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية، أن الزلزال المدمر الذي المغرب مؤخرا، ناهزت قوته نحو 30 قنبلة ذرية، كتلك التي ضُربت بها مدينة هيروشيما اليابانية.

وقال كاتب المقال بيل ماكغواير أستاذ الجيوفيزياء والأخطار المناخية بجامعة كوليدج لندن، إن قوة الزلزال تفسّر عدد المباني التاريخية التي دُمرت في مدينة مراكش نفسها، رغم بُعدها عن مركز الزلزال نحو 40 ميلًا (نحو 64 كيلومترًا).

وأضاف أن الزلزال الذي ضرب المغرب وفاقت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، ليس كبيرًا لدى مقارنته بالزلازل التي تضرب أجزاء من العالم ذات نشاط زلزالي مرتفع، كالصين واليابان وإندونيسيا وتركيا.

وأكد الباحث مقولة “الزلازل لا تقتل الناس إنما طُرق البناء هي التي تفعل”، مشيرا إلى أنه لو اتُّبعت الطرق المناسبة في الإنشاءات لبقيت المباني قائمة رغم الهزات الأرضية.

ولفت إلى أن سبب تضرُّر المغرب بهذا الحجم الكارثي، هو أن الزلزال ضرب من عُمق 18 كيلومترًا فقط، وهي مسافة لا تُعَد كبيرة في هذا المضمار، مما أدى إلى تحويل كمية هائلة من الطاقة الزلزالية باتجاه السطح، وهو ما عظّم أثر الدمار.

وارتفعت حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، إلى 2122 قتيلا و2421 جريحا، بجانب خسائر مادية ضخمة وصلت إلى إبادة قرى وبلدات عن بكرة أبيها.

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زلزال المغرب تعادل 30 قنبلة ذرية

الزلزال الأعنف في قرن

وكان ناصر جابور المسئول بالمعهد الوطني المغربي للجيوفيزياء المغربي، أن زلزال مراكش هو الأعنف منذ قرن، موضحا أنها هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل بالمغرب طيلة الـ100 سنة الماضية.

وأضاف أن الهزة الأرضية تم تحديد مركزها بجماعة إيجيل (80 كيلو مترا جنوب غرب مدينة مراكش)، وتم الشعور بها في العديد من المدن المغربية في محيط بلغ 400 كيلو متر.

وأشار إلى أن الهزة الرئيسية تلتها مئات من الهزات الارتدادية بلغت أقواها حول ست درجات، موضحا أن الهزات الارتدادية تكون عموما أقل قوة من الهزة الرئيسية.

المصدرصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، رصد وتحرير وطن

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