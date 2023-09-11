الإثنين, سبتمبر 11, 2023
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زلزال المغرب أكبر من مجرد هزة أرضية.. كيف زلزل نظريات علماء الجيولوجيا؟

منطقة المغرب العربي تقع في منطقة زلزالية متوسطة وتعتبر الجزائر الأكثر نشاطا في حين تونس هي الأقل ويأتي المغرب في وضع متوسط

كتب خالد السعدي
زلزال المغرب أكبر من مجرد هزة أرضية.. كيف زلزل نظريات علماء الجيولوجيا؟
تفاجأ علماء الجيولوجيا بزلزال المغرب
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وطن- لن يكون زلزال المغرب مجرد هزة أرضية متكررة تحدث بين حين وآخر في أي منطقة بالعالم، بقدر ما سيكون حدثا مزلزلا للنظريات المتبعة لدى علماء الزلازل والجيولوجيا.

السبب في ذلك هو حجم المفاجأة التي وقع بها الزلزال المدمر، ما دفع الكثير من الخبراء للقول إن هذه الكارثة ستخلط الأوراق بشدة في علم الزلازل.

فمن المعروف أن الزلازل تحدث في المناطق الواقعة عند الحدود الفاصلة بين الصفائح التكتونية، وبالتالي هناك دول معروف أنها تشطة زلزاليا مثل اليابان وإندونيسيا وتركيا وإيطاليا واليونان.

أما في شمال إفريقيا، تقع المغرب مثل الجزائر وتونس أقصى شمال الصفيحة التكتونية الإفريقية التي تتقابل مع الصفيحة الأوراسية التي تضم أوروبا وآسيا معا باستثناء شبه القارة الهندية وشبه الجزيرة العربية.

منطقة الاتصال بين الصفيحتين الأوراسية والإفريقية تقع عند شمال المغرب والجزائر، لذلك من الطبيعي جدا حدوث الزلازل في المدن التي تقع عند الحد الفاصل بين الصفيحتين التكتونيتين.

ووفق تقرير لقناة الجزيرة، فإن منطقة المغرب العربي تقع في منطقة زلزالية متوسطة، ويشير السجل الجيولوجي إلى أن الجزائر الأكثر نشاطا، في حين تونس هي الأقل، ويأتي المغرب في وضع متوسط ذلك أنه يتحرك مع كتلة جبال الأطلس.

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تقرير لقناة الجزيرة بأن منطقة المغرب العربي تقع في منطقة زلزالية متوسطة ويشير السجل الجيولوجي إلى أن الجزائر الأكثر نشاطا
تقرير لقناة الجزيرة بأن منطقة المغرب العربي تقع في منطقة زلزالية متوسطة ويشير السجل الجيولوجي إلى أن الجزائر الأكثر نشاطا

زلازل سابقة في المنطقة نفسها

هذه المنطقة على وجه التحديد شهدت حدوث عدة زلازل، ففي عام 1960 هز زلزال مدينة أغادير المغربية وأودى بحياة أكثر من 12 ألف شخص، ولم يكن الزلزال قويا، لكن مركزه كان أسفل مدينة أغادير مباشرة.

وفي عام 1980 تسبب زلزال في ولاية الشلف، الأصنام سابقا، شمال الجزائر في مقتل أكثر من 5 آلاف شخص بقوة 7.3 درجات، ويعد الأقوى في غرب البحر الأبيض المتوسط حتى الآن.

وفي شمال الجزائر، أيضا ضرب زلزال عام 2003 منطقة بومرداس وبلغت قوته 6.8 درجات وأوقع 2266 قتيلا.

الأمر المختلف في زلزال المغرب الأخير، وربما المفاجئ فيه، وفق التقرير، هو أنه حدث داخل الصفيحة التكتونية وليس عند أطراف الصفيحة أو حدودها مع صفيحة أخرى.

فبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فإن مركز الزلزال كان قرب بلدة إغيل في ولاية الحوز على بعد 71 كيلومترا، جنوب غربي مراكش، وعلى عمق 18.5 كيلومترا.

ويبعد إقليم الحوز الذي كان الأكثر تضررا، عن حد التصادم بين الصفيحة الإفريقية والأوراسية بنحو 500 كيلومتر من الجنوب منها، وبالتالي كان العلماء يستبعدون حدوث زلزال بهذه القوة في هذه المنطقة.

زلزال المغرب
تسبب زلزال المغرب بـ 2100 قتيل حسب آخر الاحصائيات الصادرة عن وزارة الداخلية المغربية

برأي الكثير من العلماء، فمن المستحيل التنبؤ بمثل زلزال إقليم الحوز، وقالوا إن الحركة في المناطق البعيدة عن حدود الصفائح بطيئة للغاية وغير قادرة على توليد زلزال بمثل هذه القوة.

يعني ذلك أن زلزال المغرب قد يغير الكثير من النظريات المتبعة عند علماء الزلازل والجيولوجيا.

عدد قتلى زلزال المغرب

يذكر أن زلزال المغرب خلف 2497 قتيلا و2476 جريحا، حسب آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الداخلية المغربية مساء اليوم الأحد.

المصدرتوتير، رصد وتحرير وطن

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