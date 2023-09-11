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جورجينا رزق تشعل مواقع التواصل مجددا بما فعلته مع زوجها وليد توفيق في السيارة (فيديو)

عبر الجمهور عن سعادتهم برؤية جورجينا رزق بهذا الجمال رغم أن عمرها تجاوز الـ70 عاماً

كتب رفيف عبدالله
جورجينا رزق تشعل مواقع التواصل مجددا بما فعلته مع زوجها وليد توفيق في السيارة (فيديو)
الفنان اللبناني وليد توفيق وزوجته جورجينا رزق
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وطن– خطفت ملكة جمال لبنان السابقة، جورجينا رزق، الأنظار مرة أخرى في أحدث ظهور لها، مع زوجها الفنان وليد توفيق.

وظهرت جورجينا رزق بفيديو نشره زوجها وليد توفيق عبر خاصية الستوري في حسابه على انستجرام، وهي تقود سيارتها، مرتدية نظارات شمسية.

لم تتعرف عليه!

ويقف زوجها الفنان أمامها ليستأذنها بأن توصله إلى البيت، فتجيب: “مين إنت؟”، ليجيب: “أنا وليد توفيق”.

فعتعتذر جورجينا وتقول “ييه صحيح هول العوينات سود ما بشوف مزبوط”.

ويطلب وليد توفيق من زوجته أن توصله إلى المنزل، فتسأله أين وجهته، ليجيب: “رايح عالبيت عند أم علي في الحازمية قريب”.

لترد عليه بالقول: “إذا 10 دقايق بوصلك إذا لا ما بوصلك”.

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جورجينا الجميلة

وعبر الجمهور عن سعادتهم برؤية جورجينا بهذا الجمال رغم أن عمرها تجاوز الـ70 عاماً.

وجاء في التعليقات: “جورجينا الجميلة”.

وكتب آخر: ” كتير مهضوم الفيديو خاصة انو ما تعودنا فيديوهات من جورجينا انشالله نضل نشوفك على طول”.

وقال ثالث: ” ملكه بتصرفا هيك بكونو لكلاس.. بيكفي زوجا وليد توفيق الفنان المحترم وجورجينا حتا وهلأ بعمرا ملكة ولأسم! الها ماطلع بعدا ملكه جمال كون عربية”.

هل تخضع للتجميل؟

وكان طبيب التجميل اللبناني الدكتور روي مطران، قد  نشر مؤخراً صورة جمعته بجورجينا. حيث رآى متابعون أنّها لا زالت تحتفظ بملامحها الجميلة.

وتساءل حينها المتابعون عن سبب ظهور رزق برفقة الدكتور مطران، الذي يعتبر من أشهر أطباء التجميل في الوطن العربي. ملمحين إلى إمكانية ان يكون لقاؤهما بهدف إجرائها لعمليات تجميل.

جورجينا رزق
جورجينا رزق مع طبيب التجميل اللبناني روي مطران

وحصلت جورجينا على لقبي ملكة جمال لبنان في العام 1970. بينما حصلت على لقب ملكة جمال الكون في 1971.

المصدررصد ومتابعة وطن

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