تفاصيل عقد الفرنسي أنطوني موديست مع الأهلي المصري

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وطن- وقع نادي الأهلي المصري صفقة عالمية مع النجم الفرنسي أنطوني موديست 35 عاماً، لاعب نادي بوروسيا دورتموند السابق، في سوق الانتقالات الصيفية لمدة موسمين.

ونشر نادي الأهلي المصري، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة x، للوافد الجديد أنطوني موديست الذي لعب مع العديد من الأندية المختلفة في القارة الأوروبية العجوز، لتدعيم هجوم المارد الأحمر في الموسم الجديد.

انتقال أنطوني موديست إلى الأهلي المصري

وعلق النجم الفرنسي موديست لاعب الأهلي المصري الجديد، خلال تقديمه لجمهور المارد الأحمر في مقطع الفيديو المنشور، ” هنا القاهرة .. هنا التاريخ .. هنا الأهلي”.

وبحسب موقع (فوت ميركاتو) الفرنسي، فإن اللاعب أنطوني موديست صاحب ال35 عاماً، وقع مع نادي الأهلي المصري حتى صيف 2024، مع خيار التمديد مع اللاعب لعام آخر إضافي.

راتب أنطوني موديست مع الأهلي المصري

وكشفت تقارير صحفية مصرية، بأن مهاجم الأهلي الجديد موديست سيتقاضى راتب مليون و500 ألف دولار في الموسم الواحد، وهو ذات الراتب الذي يتقاضاه التونسي علي معلول والجنوبي الأفريقي بيرسي تاو مع النادي.

ومن المتوقع أن يشارك لاعب الأهلي أنطوني موديست، في مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، في كأس نهائي السوبر الأفريقي 2023، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية، الجمعة.

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صفقات الأهلي المصري هذا الصيف

وأبرم نادي الأهلي المصري العديد من الصفقات في سوق الانتقالات الصيفية، المستمر حتى منتصف شهر سبتمبر / أيلول الجاري، مع إمام عاشور وعودة صلاح محسن بعد انتهاء فترة إعارته، وأخرهم الفرنسي أنطوني موديست حتى الآن.

ومن الجدير بالذكر، فإن الأهلي المصري توج ب4 ألقاب على مستوى البطولات المحلية والقارية الأفريقية خلال الموسم المنصرم، وهم دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري.