الإعصار دانيال يصل مصر وفيديو مرعب يقلب مواقع التواصل (شاهد)

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وطن- انتشر فيديو مرعب على منصات التواصل أظهر وصول الإعصار دانيال من ليبيا إلى مصر من خلال عاصفة ترابية ورياح مليئة بالرمال والأتربة.

وضرب الإعصار محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية لمصر حسب فيديو انتشر في منصات التواصل وأثار تفاعلاً واسعاً من الرواد.

كما انتشرت لقطات عديدة أظهر أجواء ترابية ضبابية ضمن مناطق ضربها الإعصار دانيال الذي يصل مصر قادماً من ليبيا

ضجة الإعصار دانيال يصل مصر

وعلق شريف رمضان على تلك المشاهد بالإشارة إلى زلزال المغرب وضرورة الإحساس بمعاناة المنكوبين هناك: “علشان نحس بس بأهلنا المسلمين في المغرب، دول شويت غفار وهيروحو لحالهم من غير سوء إن شاء الله، ما بالكم بقي بالزلزال اللي وصل لقرب ٨ ريختر”.

ودعا متابع آخر يدعى خالد الشبصي إلى الابتعاد عن ما يغضب الله من أفعال لاسيما على الشواطئ مغرداً: “ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب … اتقوا ربنا علشان ربنا يرحمنا الي بيحصل ده كله غضب من ربنا على أفعالنا واللي بيحصل على الشواطئ وفي السواحل”.

وشاركت حسابات أخرى تعليمات من محافظة الإسكندرية للمواطنين للتعامل مع آثار الإعصار دانيال الذي يصل مصر مؤخراً.

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ومن تلك النصائح تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة.

ومن النصائح الأخرى تجنب السير بالسيارات بسرعة تتعدى 60 كم وعدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

كما أوصت محافظة الإسكندرية بأهمية عدم ركن السيارات تحت الأشجار أو أماكن احتمال سقوطها والاتصال على الخط الساخن في حال وقوع أي ضرورة وهو الرقم 114 من التلفون الأرضي.

توقعات الأرصاد الجوية المصرية

وتعليقاً على الإعصار دانيال الذي يصل مصر مؤخراً نشرت الأرصاد الجوية توقعات تشير إلى فرص لسقوط الأمطار على الإسكندرية ومطروح وسيوة.

كما دارت توقعات عن وصول الأمطار إلى القاهرة غداً الثلاثاء وسط نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر قد حذرت من عدم استقرار الأحوال الجوية لمدة 48 ساعة قادمة، بسبب اقتراب إعصار “دانيال” من السواحل الشمالية.

وطالبت الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.