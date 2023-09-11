الإثنين, سبتمبر 11, 2023
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رياضة

استقالة روبياليس من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب قبلته الشهيرة (فيديو)

روبياليس يعلن استقالته من منصبة في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب قبلته الساخنة مع اللاعبة هيرموسو

كتب فارس أبو شيحة
روبياليس واللاعبة هيرموسو
قبلة رئيس الاتحاد الإسباني روبياليس مع اللاعبة هيرموسو
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وطن- أعلن لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، استقالته من منصبه على ضوء الضغوطات عليه، بسبب تقبيل اللاعبة جيني هيرموسو بطريقة مثيرة للجدل، خلال احتفالات منتخب إسبانيا للسيدات بنسخة مونديال كأس العالم الشهر الماضي.

وقال رئيس الاتحاد الإسباني روبياليس، خلال مقابلة صحفية مع برنامج ” بيرس مورغان أنسنسورد“، ” سأقوم بذلك ( أي الاستقالة). نعم، لأنني لا أستطيع استكمال عملي”.

استقالة لويس روبياليس

وكانت المدعية العامة في إسبانيا، قد تقدمت بشكوى إلى المحكمة العليا ضد رئيس الاتحاد الإسباني روبياليس، الجمعة،  الاعتداء الجنسي والإكراه. بسبب تقبيل لاعبة منتخب إسبانيا للسيدات جيني هيرموسو.

وأثارت قبلة روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، للاعبة هيرموسو. حالة من الاستياء والجدل من قبل نجوم كرة القدم الإسبانية والسلطات الحكومية، أثناء احتفالات منتخب بلاده بتتويجه. بنسخة مونديال كأس العالم للسيدات 2023.

استقالة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس
استقالة لويس روبياليس بعد مقابلته الصحفية مع بيرس مورغان

كما وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إقالة مدرب منتخب إسبانيا للسيدات خورخي فيلدا، على ضوء دعمه لقرار رئيس الاتحاد روبياليس رفض استقالته بوقت سابق.

منتخب إسبانيا للسيدات

وتوج منتخب إسبانيا للسيدات بطلاً لنسخة مونديال كأس العالم 2023، بعد فوزه على سيدات إنجلترا بهدف نظيف دون رد في نهائي البطولة بمدينة سيدني الأسترالية التي استضافت أحداث تلك النسخة.

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كما وسجلت هدف الفوز والتتويج باللقب. لصالح منتخب إسبانيا للسيدات، اللاعبة أولفا كارمونا في الدقيقة ال29.

يذكر بأن منتخب إسبانيا للسيدات قد توج بلقب مونديال كأس العالم لأول مرة في تاريخ مسيرته، فيما لا يزال منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يتربع على عرش المنتخبات الأكثر تتويجاً بالبطولة العالمية ب4 ألقاب حتى الآن.

المصدروطن + برنامج بيرس مورغان أنسنسورد

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