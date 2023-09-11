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إيلون ماسك يكشف اسم والدة طفله الثالث واسمه الغريب المثير للجدل.. لن تصدق من هي!

إيلون ماسك لدية 10 أبناء أنجيبهم عن طريق تأجير الأرحام ومن زوجته السابقة شيفون زيليس

كتب سالم حنفي
إيلون ماسك يكشف اسم والدة طفله الثالث واسمه الغريب المثير للجدل.. لن تصدق من هي!
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك
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وطن- فاجأ الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة “Tesla” و”SpaceX” والمالك الجديد لمنصة “X” (تويت سابقا)، إيلون ماسك الجميع بالإعلان أن لديه طفلًا ثالثًا من المغنيةالكندية “غرايمز”.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن الزوجان السابقان، إيلون ماسك البالغ من العمر 52 عامًا و”غرايمز” البالغة من العمر 35 عامًا، سيكون لهما طفلهما الثالث، الذي أثار اسمه جدلاً كبيرا بسبب مدى غرابته.

وكشف إيلون ماسك المولود في جنوب إفريقيا في تغردة له على منصة “X” ، أن لديه طفلًا ثالثًا من المغنية غرايمز، بعد X Æ A-Xii وExa Dark Sideræl Musk .

وأكد إيلون ماسك الخبر الذي تم انتشاره في سيرته الذاتية الجديدة، والتي ستطرح للبيع يوم الثلاثاء المقبل 12 سبتمبر/أيلول الجاري، والتي كتبها الصحفي والتر إيساسون، الذي تابع الملياردير في العامين الماضيين.

كشف إيلون ماسك بتغريدته بأن لديه طفلًا ثالثًا من المغنية غرايمز
كشف إيلون ماسك بتغريدته بأن لديه طفلًا ثالثًا من المغنية غرايمز

ما هو اسم نجل إيلون ماسك الثالث ؟

بالإضافة إلى ذلك، كشف قطب ومالك شركة تسلا عن اسم ابنه الثالث Tau Techno Mechanicus، ولذي لم يتم الكشف عن عمره، حيث أكد أنه قد ولد بالفعل.

وبحسب الصحيفة يمكن أيضًا اختصار الاسم إلى Tau، والذي يمكن أن يعني عدة أشياء، وعلى سبيل المثال، هو الحرف التاسع عشر من الأبجدية اليونانية؛ إنه النجم التاسع عشر في الكواكب ونوع من الجسيمات دون الذرية غير المستقرة.

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وقالت الصحيفة أن هذا هو الطفل الثالث لغرايمز واسمه الحقيقي، حيث كانت قد رزقت بابنها الأول X Æ A-Xii ، في عام 2020، ثم Exa Dark Sideræl Musk ، في ديسمبر 2021 عن طريق تأجير الأرحام.

ويشير الوالدان إليهما بالرمزين X وY على التوالي، وهو ما يتطابق مع اثنين من أسماء السيارات التي تصنعها شركة تيسلا، الشركة التي يمتلكها إيلون ماسك أيضًا.

إيلون ماسك يكشف اسم والدة طفله الثالث واسمه الغريب المثير للجدل.. لن تصدق من هي!
إيلون ماسك والمغنية غرايمز

إيلون ماسك لديه عشرة أبناء

ويشار إلى أن إيلون ماسك لديه عشرة أطفال، ستة مع الكاتبة جوستين ويلسون ، التي تزوجها عام 2000. ثم تزوج مرتين من تالولا رايلي ، لكن لم ينجب منها أطفالا، حيث أن المرأة التي أنجب منه أطفالًا كانت مدير مشروع Neuralink، في شركته، وتدعى شيفون زيليس ، قبل وقت قصير من ولادة ابنته الثانية من”غرايمز”.

المصدرتوتير، صحيفة "ماركا" الإسبانية، رصد وتحرير وطن

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