الإثنين, سبتمبر 11, 2023
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إعصار دانيال.. تغريدة مؤثرة من خليل البلوشي عن “مآسي ليبيا” (شاهد)

المعلق العماني نشر تغريدة تتضمن فيديو يرصد حجم معاناة الليبيين من إعصار دانيال

كتب باسل سيد
إعصار دانيال.. تغريدة مؤثرة من خليل البلوشي عن
إعصار دانيال يجتاح ليبيا
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وطن- أبدى المعلق العماني الشهير خليل البلوشي، تعاطفا مع دولة ليبيا جراء إعصار دانيال الذي ضرب البلاد، وخلّف أضرارا بالغة.

وقال البلوشي في تغريدة عبر حسابه على موقع “إكس” – تويتر سابقا: “قلوبنا مع الشعب الليبي الشقيق في ظل ما أصاب البلاد من فيضانات وإعصار “دانيال” فدعواتنا لكم وقلوبنا معكم.. يا رب الطف بهم وكن عونًا لهم.. اللهم احفظ أهلنا وشعبنا في ليبيا و أبعد عنهم كل مكروه وشر”.

وأرفق خليل البلوشي، تغريدته بمقطع فيديو يُظهر غرق إحدى المناطق في ليبيا بمياه الفيضانات لدرجة أنها أغرقت الشوارع والسيارات، فيما واجه مواطنون مآسي مروعة وهم يحاولون النجاة بأنفسهم.

وكان إعصار دانيال قد اجتاح اليونان وتسبب في عاصفة ممطرة استمرت ثلاثة أيام في وسط البلاد، ثم امتد إلى ليبيا وضرب مناطق الشرق بحدة، فيما يصل اليوم الأربعاء إلى مصر، وينتظر أن تكون له تأثيرات كبيرة على مناطق غرب البلاد.

تعامل حكومي عاجل

وأصدرت السلطات الليبية قرارًا باعتبار جميع البلديات التي تعرضت للفيضانات والسيول “مناطق منكوبة”، موجهة كافة الجهات العامة والمختصة باتخاذ التدابير العاجلة والاستثنائية لمواجهة أضرار الفيضانات والسيول.

ووجهت الشركة العامة للكهرباء بتجهيز معداتها وآلياتها والتعامل مع تداعيات تقلبات الطقس والتخفيف من معاناة المواطنين في المناطق المنكوبة، وتوجيهات أخرى لجميع الوزارات والهيئات وفرق الإنقاذ والمستشفيات لمتابعة الوضع بشكل دقيق.

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كما أعلنت السلطات حالة الطوارئ بسبب الإعصار دانيال، وصدرت توجيهات إلى عمداء البلديات بإخلاء المناطق من السكان التي تجري السيول في أوديتها وتمثل تهديدًا للأهالي، إضافة إلى اتخاذ ما يلزم لتجنيب المواشي أي مخاطر محتملة.

إعصار دانيال في ليبيا
إعصار دانيال في ليبيا يغرق الشوارع والمركبات

فرض حظر تجوال

وقررت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، فرض حظر تجوال بدأ مساء السبت حتى اليوم الاثنين، تأهبا لعواصف وأمطار متوقعة.

وطالبت الحكومة، بإغلاق كافة المحال التجارية المُجاورة للساحل الليبي والمناطق المُنخفظة التي تقع بالقرب من الوديان، كما حثت المواطنين على الاستجابة للتدابير الأمنية والإنسانية المعلنة بإخلائهم للمساكن والتعاون مع رجال القوات المسلحة ووزارة الداخلية والمنظمات الإنسانية والهلال الأحمر الليبي وفرق وزارة الصحة.

المصدرتوتير، رصد وتحرير وطن

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