الإثنين, سبتمبر 11, 2023
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إطلالة صادمة وغير لائقة لمعلمة كويتية تثير غضبا عارما ورسالة نارية لمنتقديها (شاهد)

المعلمة حرصت على تهنئة طلابها بقرب بدء العام الدراسي لكنها تعرضت لانتقادات حادة

كتب خالد السعدي
إطلالة صادمة وغير لائقة لمعلمة كويتية تثير غضبا عارما ورسالة نارية لمنتقديها
إطلالة صادمة لمعلمة كويتية
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وطن- انتشر مقطع فيديو وُصف بـ”الصادم”، يُظهر معلمة في دولة الكويت، توجه رسالة لطلابها، وهي تملأ وجهها بالمكياج، في إطلالة اعتبرها الكثيرون غير لائقة بشكل كبير.

وظهرت المعلمة من داخل سيارتها، وهي تهنئ الطلاب بقرب بدء العام الدراسي قائلة: “خلاص إحنا خدنا فريش”.

ويبدو أن هذا الفيديو أثار غضبا عارما بين النشطاء، بما دفع هذه المعلمة للظهور في مقطع فيديو آخر، توجه فيه رسالة لمنتقديها، قائلة: “إنتو بتتكلموا وتعلقوا.. ليش مش بتشوفوا حالكم.. ليش مش كل واحد يشوف أخلاقه.. إنتوا مالكم أنا محجبة ولا مو محجبة”.

وأضافت: “يكفي إني حاطة العباية على كتفي.. وجسمي مش بطلعه في التصوير ودايما بطلع بنص جسمي وعمري ما طلعت في الكاميرا وأنا واقفة بجسمي.. ويكفي إني حاطة الشال على راسي”.

وتابعت: “أنا مو محجبة، وأتوقع إن ما فيه واحدة غير محجبة تضع كل هذا على جسمها.. أنا لا لبست الجينز ولا طلعت جسمي”.

غضب واسع وسخرية عارمة

وأثار ظهور المعلمة على هذا النحو، حالة من الجدل والسخرية بين النشطاء الكويتيين، الذي تفاعلوا مع هذه اللقطات.

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فقد سخر ناشط من إطلالة المعلمة: “برعاية صالون لمسه فن”، فيما كتب محمد: “هذي رايحه مشبب الجلال ولا مدرسة”.

وقالت نجلاء: “وين المعلمة انا مو شايفة معلمة”، فيما سأل محمد: “ممكن اعرف تدرس اي مدرسة؟”.

وغرد عبود: “ممتاز دخول جديد لنجمة اعلانات .. بكرة بتخلوها تعمل اعلانات كنافة وورق عنب”.

موعد بدء الدراسة في الكويت

وكانت وزارة التربية في دولة الكويت، قد أعلنت بدء العام الدراسي خلال شهر سبتمبر الجاري.

وقالت الوزارة، إنه من المقرر أن تبدأ الدراسة للصف الأول الابتدائي يوم 17 سبتمبر، ولصفوف المرحلة الابتدائية والمتوسطة يوم 18 سبتمبر، في حين تبدأ مدارس رياض الأطفال يوم 20 سبتمبر.

المصدرتوتير، رصد وتحرير وطن

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