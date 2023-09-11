أنهار من الخمر.. فيديو مذهل لفيضان من النبيذ يغمر شوارع البرتغال

- Advertisement -

وطن- انتشر مقطع مصور عبر منصات التواصل أظهر انسكاب الخمر في عدة شوارع ضمن مدينة أناديا البرتغالية جراء انفجار خزانات النبيذ ضمن مصنع قرب السواحل الأطلسية في البرتغال.

وأظهرت اللقطات لحظة جريان ما يشبه الأنهار لكن من الخمر الحمر الذي تدفق في مدينة أناديا جراء انفجار براميل النبيذ التي تتسع لنحو 2,2 مليون لتر.

وأوضح راديو “ريناسينسا” البرتغالي بأن النبيذ الأحمر غمر شارعاً في مدينة أناديا بعد انفجار خزانين في مصنع النبيذ “ديستيلاريا ليفيرا”.

فيضان من النبيذ في البرتغال

وذكرت المحطة بأن الحادثة جرت الأحد الماضي وأدت إلى غمر الشوارع ضمن أناديا وإحداث فيضان لترات من النبيذ الأحمر في البرتغال.

وأوضحت أن الحادث جرى بعد انفجار خزانين في ديستيلاريا ليفيرا وأن الشركة أعربت عن أسفها إزاء ذلك.

وعلق علي بن سعد القحطاني على الفيديو: “تخيلت ما جرى قبل أربعمائة وألف للهجرة في المدينة المنورة عندما أنزلت آية تحريم الخمر وتخلَّصوا من كل الخمر التي كانت لديهم، وتَمَّ سَكْبُها حَتَّى سَالَتْ سِكَكُ الْمَدِينَةِ خَمْرًا فَوْرَ نُزُولِ تَحْرِيمِهَا”.

- Advertisement -

وكتب حساب آخ~~ر لشخصية تسمي نفسها ريتا: “أصلا هو حرام خليه يروح” فيما غرد فهد على منصة “إكس” (تويتر سابقا): “حرام راح عالفاضي”.

وتساءل حساب يدعى “دحوم” متندراً”: “إذا غرقت فيه وشربت منه بالغلط علي ذنب ؟”.

وغرد رائد متفاعلاً مع حادث فيضان النبيذ في البرتغال: “يا ساتر 2.2 مليون لتر، أول شئ فكرت فيه خسارة صاحب البراميل”.

ولم يتم بعد تحديد أسباب انفجار الخزانين وفق بيان الإذاعة البرتغالية لكن الشركة بالفعل أكدت أنها تتحمل مسؤولية ما حدث.