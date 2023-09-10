ملء سد النهضة ينتهي رسميا.. إثيوبيا تحقق هدفها وآبي أحمد يتحدى السيسي

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وطن- أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الأحد، نجاح بلاده في ملء سد النهضة، موجها رسائل يتحدى بها نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وظهر آبي أحمد في مقطع فيديو على حسابه بموقع “إكس” – تويتر سابقا، وقال: “يسعدني الإعلان عن الملء الرابع والنهائي لسد النهضة. ساعد الإثيوبيون في ذلك بتعاونهم”.

وأضاف أن عملية الملء تمت رغم التحديات الداخلية والضغوط الخارجية، متابعا: “أتعهد باستمرار دعم مشروع السد إلى النهاية”، وذلك في رسالة تحدي للسلطات المصرية التي لطالما حذرت من هذا المشروع الخطير على أمنها المائي.

وتخشى مصر من تأثير السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، كونها تعتمد على نهر النيل في تأمين 97 بالمئة من احتياجاتها المائية.

مفاوضات مستمرة منذ 2011

والتفاوض مستمر منذ عام 2011، بين مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن عن اتفاق.

اتفاق بين السيسي وآبي أحمد

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، قد اتفقا في 13 يوليو الماضي، على الانتهاء خلال 4 أشهر من صياغة اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد.

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توليد الكهرباء من سد النهضة

وكانت إثيوبيا قد دشنت رسميًا في فبراير 2022 إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدّمه على أنّه من بين الأكبر في إفريقيا.

وفي وقت لاحق، تمّ تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الإنتاجية عام 2024.