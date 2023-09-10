الأحد, سبتمبر 10, 2023
الرئيسيةحياتنامحمد الترك يستشيط غضباً بعد ما فعلته به دنيا بطمة وقت زلزال...
حياتنا

محمد الترك يستشيط غضباً بعد ما فعلته به دنيا بطمة وقت زلزال المغرب! (شاهد)

قامت دنيا بطمة بتغيير صورة ملفها الشخصي على انستجرام ووضعت صورة سوداء وطالبت بفتح حساب وطني للمتضررين

كتب رفيف عبدالله
محمد الترك يستشيط غضباً بعد ما فعلته به دنيا بطمة وقت زلزال المغرب! (شاهد)
الفنانة المغربية دنيا بطمة وطليقها البحريني محمد الترك
- Advertisement -

وطن- يبدو أن الفنانة المغربية دنيا بطمة، تمنع طليقها محمد الترك، من التواصل بأي شكل معها أو مع عائلتها، أو مع ابنتيهما غزل وليلي روز.

فقد أعرب المنتج البحريني محمد الترك، عن قلقه على ابنتيه من طليقته الفنانة دنيا بطمة، بعد زلزال المغرب.

“حسبي الله ونعم الوكيل”

وكتب محمد الترك عبر “سناب شات”: ” يا رب اني أستودعك بناتي غزل وليلى روز يا رب احفظهم”.

وتابع الترك: “حسبي الله ونعم الوكيل ووكلت أمري لله، أحد بس يطمني عليهم”.

محمد الترك زلزال المغرب
رسالة الترك عبر سناب شات

في ذات الوقت، قامت دنيا بطمة بتغيير صورة ملفها الشخصي على انستجرام، ووضعت صورة سوداء كتب عليها “حداد على أرواح موتانا.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

محمد الترك
أعلنت دنيا الحداد

حساب وطني

كما طالبت الفنانة المغربية بفتح حساب وطني مخصص لضحايا ومتضرري زلزال المغرب، مؤكدة أنها على أتم الاستعداد للمساهمة في تقديم المساعدة.

- Advertisement -

وكتبت بطمة، عبر استوري انستجرام: “كجميع المواطنين المغاربة كلنا استعداد للمساهمة بالدم والمال من أجل أهالينا المتضررين بزلزال الحوز”.

محمد الترك
طالبت بطمة بفتح حساب وطني للمتضررين

وأضافت: “في انتظار فتح حساب وطني مخصص لهذا الغرض.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

زلزال المغرب

وتواصل فرق البحث والإنقاذ عملياتها للوصول إلى جميع المناطق التي ضربها الزلزال، ولا سيما المناطق الجبلية والنائية.

ونقلت وكالة رويترز أن معظم الضحايا قضوا في المناطق الجبلية، خصوصا أن الزلزال ضرب منطقة جبال الأطلس الكبير.

وتصعّب طبيعة المناطق عمل فرق الإنقاذ بسبب الوعورة وبعد المسافات وصعوبة إيصال المعدات اللازمة لعمليات الإنقاذ.

وأعلن الديوان الملكي المغربي ﺣدادا وطنيا لمدة ﺛﻼﺛﺔ أيام وﺗﻧﻛﯾس اﻷﻋﻼم ﻓوق اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟرسمية.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

فيديو مشترك بين زلزال المغرب وما حدث في تركيا قبل أشهر

حياتنا

تغريدة محمد صلاح عن زلزال المغرب.. هل تذوب الخلافات مع المغاربة؟

حياتنا

هبة عبوك تتجاهل زلزال المغرب وتظهر بدون ملابس داخلية.. هل تحقد على حكيمي؟ (فيديو)

رياضة

نجوم كرة القدم وأندية عالمية تتعاطف مع ضحايا زلزال المغرب (صور)

حياتنا

فندق رونالدو على أطراف مراكش يتحول إلى ملجأ بعد زلزال المغرب (صور)

الهدهد

الزلزال المرعب وانهيار مراسل مغربي.. أجهش بالبكاء وهرب من الكاميرا

الهدهد

قرية اختفت وبقي مسجدها .. معجزات زلزال الحوز في المغرب! (شاهد)

الهدهد

فيديو غريب ومُرعب لصراخ قطة شعرت بزلزال المغرب قبل حدوثه بلحظات

فيديو

ممنوع لضعاف القلوب.. أخطر فيديو من المغرب للحظة وقوع الزلزال (شاهد)

رياضة

شاهد ما فعله حكيمي تضامنا مع ضحايا الزلزال عقب تأجيل مباراة المغرب وليبيريا

الهدهد

ما حدث لرضيعة في زلزال المغرب “معجزة” .. المنقذون ذُهلوا وهتفوا “الله أكبر” (فيديو)

الهدهد

إعلامي جزائري يشمت بالمغاربة بعد زلزال المغرب المدمر وما قاله صادم!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو لحظة تفجير عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية راجلة بنابلس.. مشاهد تُعرض للمرة الأولى

أسعار السلع في مصر تبلغ أعلى مستوى في 40 عاما وسط تحذيرات من ثورة جياع

رأي صادم لـ خالد يوسف عن المثلية الجنسية.. هل تحول هوسه بالنساء إلى الرجال؟!

فيديو مشترك بين زلزال المغرب وما حدث في تركيا قبل أشهر

تحرك قانوني ينذر بمعاقبة شركة إكس بسبب فضيحة مع السعودية.. ما القصة؟

زعيم مرتزقة فاغنر يفغيني بريغوجين “حياً يرزق” ويختبئ هنا .. مفاجأة صادمة! (شاهد)

باميلا الكيك بمايوه غريب ومثير.. والجمهور غاضب: “عيب يا ست عليا”

فيديو متداول يُظهر اعتداء على 3 محجبات وطردهن من حافلة تركية

تغريدة محمد صلاح عن زلزال المغرب.. هل تذوب الخلافات مع المغاربة؟

هبة عبوك تتجاهل زلزال المغرب وتظهر بدون ملابس داخلية.. هل تحقد على حكيمي؟ (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC