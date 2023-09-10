محمد الترك يستشيط غضباً بعد ما فعلته به دنيا بطمة وقت زلزال المغرب! (شاهد)

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وطن- يبدو أن الفنانة المغربية دنيا بطمة، تمنع طليقها محمد الترك، من التواصل بأي شكل معها أو مع عائلتها، أو مع ابنتيهما غزل وليلي روز.

فقد أعرب المنتج البحريني محمد الترك، عن قلقه على ابنتيه من طليقته الفنانة دنيا بطمة، بعد زلزال المغرب.

“حسبي الله ونعم الوكيل”

وكتب محمد الترك عبر “سناب شات”: ” يا رب اني أستودعك بناتي غزل وليلى روز يا رب احفظهم”.

وتابع الترك: “حسبي الله ونعم الوكيل ووكلت أمري لله، أحد بس يطمني عليهم”.

في ذات الوقت، قامت دنيا بطمة بتغيير صورة ملفها الشخصي على انستجرام، ووضعت صورة سوداء كتب عليها “حداد على أرواح موتانا.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

حساب وطني

كما طالبت الفنانة المغربية بفتح حساب وطني مخصص لضحايا ومتضرري زلزال المغرب، مؤكدة أنها على أتم الاستعداد للمساهمة في تقديم المساعدة.

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وكتبت بطمة، عبر استوري انستجرام: “كجميع المواطنين المغاربة كلنا استعداد للمساهمة بالدم والمال من أجل أهالينا المتضررين بزلزال الحوز”.

وأضافت: “في انتظار فتح حساب وطني مخصص لهذا الغرض.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

زلزال المغرب

وتواصل فرق البحث والإنقاذ عملياتها للوصول إلى جميع المناطق التي ضربها الزلزال، ولا سيما المناطق الجبلية والنائية.

ونقلت وكالة رويترز أن معظم الضحايا قضوا في المناطق الجبلية، خصوصا أن الزلزال ضرب منطقة جبال الأطلس الكبير.

وتصعّب طبيعة المناطق عمل فرق الإنقاذ بسبب الوعورة وبعد المسافات وصعوبة إيصال المعدات اللازمة لعمليات الإنقاذ.

وأعلن الديوان الملكي المغربي ﺣدادا وطنيا لمدة ﺛﻼﺛﺔ أيام وﺗﻧﻛﯾس اﻷﻋﻼم ﻓوق اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟرسمية.