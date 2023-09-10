الأحد, سبتمبر 10, 2023
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لقطات مرعبة توثق مآسي إعصار دانيال في ليبيا وما خلفه من خسائر

الحكومة اتخذت قرارات عاجلة بينها فرض حظر تجوال وإخلاء السكان

كتب خالد السعدي
لقطات مرعبة توثق مآسي إعصار دانيال في ليبيا وما خلفه من خسائر
إعصار دانيال في ليبيا
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وطن- أظهرت مقاطع مصورة، مآسي مرعبة يعيشه الليبيون في الوقت الحالي جراء تعرض البلاد للإعصار دانيال، التي أسفرت عن هطول أمطار غزيرة وصلت إلى حد الفيضان.

وبيّن أحد المقاطع الملتقطة من حي المدينة الرياضة في البيضاء شمال شرق البلاد، خسائر بشرية ومالية مرعبة جراء الإعصار، حيث شوهدت السيارات غالقة في مياه الفيضانات التي وصلت لارتفاعات كبيرة واقتحمت المنازل.

وأطلق مواطنون في ليبيا ، نداءات استغاثة بعدما حاصرتهم مياه الفيضانات، وأصبحوا عاجزين عن الحركة.

وكان هذا الإعصار قد اجتاح اليونان وتسبب في عاصفة ممطرة استمرت ثلاثة أيام في وسط البلاد، ثم امتد إلى ليبيا وضرب مناطق الشرق بحدة، فيما يصل اليوم الأربعاء إلى مصر، وينتظر أن تكون له تأثيرات كبيرة على مناطق غرب البلاد.

تعامل حكومي عاجل

حكوميا، أعلنت السلطات في ليبيا حالة الطوارئ بسبب الإعصار دانيال، وصدرت توجيهات إلى عمداء البلديات بإخلاء المناطق من السكان التي تجري السيول في أوديتها وتمثل تهديدًا للأهالي، إضافة إلى اتخاذ ما يلزم لتجنيب المواشي أي مخاطر محتملة.

وقررت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، فرض حظر تجوال بدأ مساء السبت حتى اليوم الاثنين، تأهبا لعواصف وأمطار متوقعة.

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وطالبت الحكومة، بإغلاق كافة المحال التجارية المُجاورة للساحل الليبي والمناطق المُنخفظة التي تقع بالقرب من الوديان، كما حثت المواطنين على الاستجابة للتدابير الأمنية والإنسانية المعلنة بإخلائهم للمساكن والتعاون مع رجال القوات المسلحة ووزارة الداخلية والمنظمات الإنسانية والهِلال الأحمر الليبي وفرق وزارة الصحة.

المصدرتوتير، رصد وتحرير وطن

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