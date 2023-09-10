عادل الكلباني يكشف عن عدد زوجاته ويتحدث عن “وصفة سحرية” (فيديو)

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وطن- أبدى الشيخ السعودي المثير للجدل “عادل الكلباني” رأيه بتعدد الزوجات متحدثاً عما أسماها الخلطة السرية لضبط هذا التعدد، كما كشف عن عدد زوجاته في حوار جديد له.

وقال الكلباني في لقاء مع برنامج “بودكست أزل” مع الإعلامي “مشعل الشمري”، إن التعدد في الشريعة مباح لا شك، لكن هذا ليس قانوناً كتأمين السيارة أو الصحة على سبيل المثال.

وردا على سؤال المذيع حول زواجه من 4 سيدات ، قال: “ما عندي إلا اثنتين مساكين”.

الكلباني: التعدد في الشريعة مباح

وتابع :”التعدد في الشريعة مباح ليس هناك إشكال، لكن هذا ليس قانونا أو تعميم، فالشخص الذي يرى أنه محتاج إلى تعدد ما حد يمنعه، وإذا كان يقدر جسديا وماليا ونفسيا ما حد يمنعه”.

وتعترف المملكة العربية السعودية بتعدد الزوجات ويعتبر قانوني وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، الذي يسمح للرجل المسلم أن يتزوج 4 نساء في وقت واحد ويكون عادلا بينهن.

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واستدرك الشيخ : “أما التعدد كهوس فهو وبال على المجتمع أو على نفسه لأنه سيحمل نفسه ما لا تطيقه”، واستدرك أن للتعدد ضريبة ومنها الإنفاق على بيتين.

واستعاد الكلباني صور التعدد قبل 40 أو 50 سنة “أيام الكبار الشيبان” كما وصفها، كان البيت يحوي العائلة الكاملة يضم أربع عوائل أحيانا ولكن الأمر اختلف الآن “مع تعدد البيوت وكثرة النفقات والقلق هنا وهناك”، وأردف: “إذا لم يكن هناك ضرورة سك الباب وارتاح.”

وعند سؤاله من قبل مقدم البرنامج إن كانت هناك خلطة سرية لضبط التعدد أجاب عادل الكلباني:”العدل ويستطيع الزوج أن يعدل في الأشياء المادية أما القلبية فهي عند الله –حسب قوله-”

يشار إلى أن “الكلباني” إمام جامع “المحيسن” في حي أشبيلية (شمال شرقي مدينة الرياض)، وتولى قبل ذلك إمامة عدد من المساجد بالرياض، كان أبرزها جامع “الملك خالد بن عبدالعزيز” لمدة ربع قرن، بجانب إمامته سابقا للحرم المكي.

وسبق لرجل الدين السعودي الظهور في إعلانات ترويجية لموسم الرياض الترفيهي، الذي ينظم من قبل الهيئة العامة للترفيه في المملكة الثرية بالنفط، ما جعله عرضه للانتقادات اللاذعة.