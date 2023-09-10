الأحد, سبتمبر 10, 2023
الرئيسيةالهدهدعادل الكلباني يكشف عن عدد زوجاته ويتحدث عن "وصفة سحرية" (فيديو)
الهدهد

عادل الكلباني يكشف عن عدد زوجاته ويتحدث عن “وصفة سحرية” (فيديو)

قال الداعية السعودي المثير للجدل في لقاء جديد مع برنامج "بودكست أزل" مع الإعلامي "مشعل الشمري"

كتب خالد الأحمد
عادل الكلباني يكشف عن عدد زوجاته ويتحدث عن
الشيخ السعودي عادل الكلباني
- Advertisement -

وطن- أبدى الشيخ السعودي المثير للجدل “عادل الكلباني” رأيه بتعدد الزوجات متحدثاً عما أسماها الخلطة السرية لضبط هذا التعدد، كما كشف عن عدد زوجاته في حوار جديد له.

وقال الكلباني في لقاء مع برنامج “بودكست أزل” مع الإعلامي “مشعل الشمري”، إن التعدد في الشريعة مباح لا شك، لكن هذا ليس قانوناً كتأمين السيارة أو الصحة على سبيل المثال.

وردا على سؤال المذيع حول زواجه من 4 سيدات ، قال: “ما عندي إلا اثنتين مساكين”.

الكلباني: التعدد في الشريعة مباح

وتابع :”التعدد في الشريعة مباح ليس هناك إشكال، لكن هذا ليس قانونا أو تعميم، فالشخص الذي يرى أنه محتاج إلى تعدد ما حد يمنعه، وإذا كان يقدر جسديا وماليا ونفسيا ما حد يمنعه”.

وتعترف المملكة العربية السعودية بتعدد الزوجات ويعتبر قانوني وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، الذي يسمح للرجل المسلم أن يتزوج 4 نساء في وقت واحد ويكون عادلا بينهن.

- Advertisement -

واستدرك الشيخ : “أما التعدد كهوس فهو وبال على المجتمع أو على نفسه لأنه سيحمل نفسه ما لا تطيقه”، واستدرك أن للتعدد ضريبة ومنها الإنفاق على بيتين.

واستعاد الكلباني صور التعدد قبل 40 أو 50 سنة “أيام الكبار الشيبان” كما وصفها، كان البيت يحوي العائلة الكاملة يضم أربع عوائل أحيانا ولكن الأمر اختلف الآن “مع تعدد البيوت وكثرة النفقات والقلق هنا وهناك”، وأردف: “إذا لم يكن هناك ضرورة سك الباب وارتاح.”

عادل الكلباني يكشف عن عدد زوجاته
عادل الكلباني يكشف عن عدد زوجاته

وعند سؤاله من قبل مقدم البرنامج إن كانت هناك خلطة سرية لضبط التعدد أجاب عادل الكلباني:”العدل ويستطيع الزوج أن يعدل في الأشياء المادية أما القلبية فهي عند الله –حسب قوله-”

يشار إلى أن “الكلباني” إمام جامع “المحيسن” في حي أشبيلية (شمال شرقي مدينة الرياض)، وتولى قبل ذلك إمامة عدد من المساجد بالرياض، كان أبرزها جامع “الملك خالد بن عبدالعزيز” لمدة ربع قرن، بجانب إمامته سابقا للحرم المكي.

وسبق لرجل الدين السعودي الظهور في إعلانات ترويجية لموسم الرياض الترفيهي، الذي ينظم من قبل الهيئة العامة للترفيه في المملكة الثرية بالنفط، ما جعله عرضه للانتقادات اللاذعة.

المصدريوتيوب، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

تقارير

تحرك قانوني ينذر بمعاقبة شركة إكس بسبب فضيحة مع السعودية.. ما القصة؟

الهدهد

مصالحة أم مصافحة اضطرارية؟.. “المحمدان” وصور من قمة العشرين تثير تفاعلا

الهدهد

محمد بن سلمان في صلالة قريبا.. ما سر الزيارة المفاجئة ولقائه السلطان هيثم؟

الهدهد

“تبييض صورة المملكة”.. مسؤول سعودي يعترف بالهدف من إنفاق المليارات على كرة القدم

الهدهد

السعودية تصهين المناهج وتحذف كل دروس العداء لـ”اليهود” واحتلالهم لفلسطين! (شاهد)

الهدهد

حصيلة مفزعة للإعدامات في السعودية.. هكذا تزدري المملكة “حق الحياة”

تقارير

سماسرة السلطة في الشرق الأوسط.. 4 أثرياء عرب يحتكرون أصول مالية بقيمة 2,7 تريليون دولار!

الهدهد

من أجل إسرائيل.. توقيع اتفاق سكك حديدية يضم السعودية والإمارات ومجموعة العشرين قريباً

الهدهد

داعية سعودي يثير الضجة: إسلام أشهر لاعب كرة قدم في العالم مسألة وقت..من هو؟ (شاهد)

الهدهد

سعودي يثير الضجة بما فعله غيرةً على زوجته داخل سيارة (شاهد)

الهدهد

ألقتها نيريت أوفير.. كواليس أول محاضرة إسرائيلية علنية في السعودية و”رسائل قوية”

الهدهد

وثيقة حصرية تؤكد اعتقال ابن سلمان لأميرين من آل سعود مجاملة لتركي آل الشيخ (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أكثر دول العالم عرضة للزلازل .. بينها دول عربية ودولة قد تختفي

مقاطع إباحية داخل مدرسة عمانية ومشاهدة جماعية.. ما حدث صادم وكشفه أخصائي اجتماعي (فيديو)

“الفضاء المغلق”.. تحقيق تامر المسحال تسبب بفضيحة لفيسبوك فأغلقوا حسابه

“يا رب اردمهم”.. جزائري يعبر عن فرحته بكارثة زلزال المغرب ويفجر الغضب (فيديو)

سر “الصحة الحديدية” لمصرية عاشت 113 عاما.. لم تزر طبيبا قط وهذا ما حدث يوم وفاتها

عروس مصرية تثير الجدل بما فعلته بأقدام زوجها أمام الحضور في زفافهما! (فيديو)

ملء سد النهضة ينتهي رسميا.. إثيوبيا تحقق هدفها وآبي أحمد يتحدى السيسي

ابنة مادونا “لورديس ليون” عارية في عرض فيكتوريا سيكريت والحضور في صدمة!

تقرير مغربي يفند “معلومات وتحليلات خاطئة” عن الزلزال بعد توقع العالم الهولندي

فيديو لحظة تفجير عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية راجلة بنابلس.. مشاهد تُعرض للمرة الأولى

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC