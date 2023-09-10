شاهد رقصة زينب العسكري التي أوقعت نائب إمارة الشارقة في حبها (فيديو)

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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو نادر للفنانة البحرينية زينب العسكري، وهي تؤدي وصلة رقص ضمن أحداث أحد المسلسلات القديمة.

وفي المقطع، كانت زينب العسكري ترتدي دشداشة باللون الفوشي والذهبي، واعتمدت تسريحة شعر الكيرلي.

تزوجت نائب إمارة الشارقة بعد الحلقة!

ورقصت الفنانة المعتزلة، في حينها أمام الممثل الكويتي ابراهيم الحربي وآخرون ضمن المشهد في مسلسل “دنيا القوي”.

وكُتب في التعليق على الفيديو: “تتوقعون ابراهيم الحربي قدر يتخطى جمال زينب العسكري بهالحلقة؟”.

بينما أثارت ناشطة الجدل، حين قالت إن الفنانة البحرينية تزوجت من نائب حاكم إمارة الشارقة بعد الحلقة.

ونفى الإعلامي صالح الجسمي الأمر، ورد بالقول: “غير صحيح موضوع زواجها بنائب حاكم الشارقة نهائياً”.

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كما أصر صالح الجسمي، على أن المعلومات المكتوبة في موسوعة ويكيبيديا، خاطئة.

وقال: “كلام فاضي كل حد يقدر يحط اللي يبيه في ويكيبيديا”.

جمال زينب العسكري

بينما تغزل الأغلبية بجمال زينب العسكري الذي لا يقاوم.

وجاء في التعليقات: “اتذكر هذا المسلسل كنت اشاهده يوميا ورغم مضي اعوام على مشاهدته.. الا انه الى هذا اليوم اتذكر هنا جمال ورقص زينب العسكري كانت فاتنة بدرجة لا توصف”.

زوج زينب!

يشار إلى أن زينب العسكري اعتزلت التمثيل عام 2009 وتزوجت من الاماراتي عبدالله بن سالم القاسمي وأنجبت منه 3 فتيات.

وبحسب ويكيبيديا، فإن زوج زينب العسكري هو نائب حاكم الشارقة ، ويتولى المنصب منذ عام 2008. إضافة إلى توليه منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي.

وسبق للقاسمي تولي منصب رئيس الديوان الأميري. ورئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه الشارقة، ورئيس نادي الشعب الثقافي الرياضي.