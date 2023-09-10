الأحد, سبتمبر 10, 2023
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سوء الخاتمة.. ضبطه الأهالي وهو يمارس الرذيلة مع جارته فقفز من “الرابع”

في مدينة 15 مايو بمصر وخوفاً من فتك الأهالي به، قام الشاب المصري بالقفز من شرفة الشقة وتوفي جراء إصابته بكسور متفرقة ونزيف داخلي

كتب خالد السعدي
سوء الخاتمة.. ضبطه الأهالي وهو يمارس الرذيلة مع جارته فقفز من
شاب سقط من الطابق الرابع (صورة تعبيرية)
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وطن- فارق شاب عشريني الحياة في مصر عقب سقوطه من شرفة شقة بالطابق الرابع، أثناء محاولة هروبه من الأهالي عقب قيامه بممارسة الرذيلة مع جارتهم القاطنة بذات العقار.

وفي التفاصيل أفادت وسائل إعلام مصرية، بأن البداية كانت بورود بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من الأهالي بسقوط شاب من الطابق الرابع ومصرعه، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب عمره 28 سنة، متوفي إثر سقوطه من الطابع الرابع.

وبإجراء التحريات اتضح أن الشاب كان يمارس علاقة محرمة مع فتاة ثلاثينية، وتلاحظ للجيران تردده على الفتاة، مما أثار حفيظتهم وصعدوا للطرق على الباب.

وخوفا من فتك الأهالي به قام الشاب بالقفز من شرفة الشقة وتوفي جراء إصابته بكسور متفرقة ونزيف داخلي.

التحقيق مع الفتاة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن القبض على الفتاة، وجاري التحقيق معها حول ملابسات الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

وأفاد موقع “الفجر” أن نيابة “15 مايو” أمرت بتشريح جثة الشاب القتيل لإعداد تقرير الصفة التشريحية، وبيان سبب الوفاة، وذلك عقب سقوطه من شرفة شقة بالطابق الرابع، أثناء محاولة هروبه من الأهالي عقب قيامه بممارسة الرذيلة مع جارتهم القاطنة بذات العقار.

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وتسبب الحادث بموجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وسط العديد من التعليقات عما وصفوه بسوء خاتمة هذا الشاب وموته على هذه الوضعية.

شاب مصري يمارس الرذيلة مع جارته فقفز من الطابق الرابع (صورة تعبيرية)
شاب مصري يمارس الرذيلة مع جارته فقفز من الطابق الرابع (صورة تعبيرية)

حادث مماثل بنفس المدينة.. مارس الرذيلة مع خالته

وتقع مدينة 15 مايو شرق حلوان وعلى بعد 35 كم من القاهرة، ويذكر أن هذه المدينة شهدت حادثة مماثلة في، سبتمبر أيلول 2020، حيث لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس بعقار سكنى بعد ضبطه وهو يمارس الجنس مع خالته، وذلك بعد ورود تقرير الطب الشرعي.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة آنذاك بلاغا من الأهالي بالمجاورة الـ13 بمدينة 15 مايو، بوفاة شخص في العقد الثاني من عمره يدعي “أ. ر” 25 عاما بعد سقوطه من بلكونة العقار وبفحص الجثة وجد بها كسور متفرقة.

المصدرموقع الفجر، رصد وتحرير وطن

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