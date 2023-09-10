الأحد, سبتمبر 10, 2023
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زهايمر بايدن يُحرج محمد بن سلمان على الهواء في قمة العشرين (فيديو)

تسبب الرئيس الأمريكي جو بايدن بإحراج كبير لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في قمة العشرين في الهند

كتب خالد الأحمد
زهايمر بايدن يُحرج محمد بن سلمان على الهواء في قمة العشرين
الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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وطن- وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن بهفوة لفظية خلال “قمة العشرين”، التي تستضيفها الهند بعد أن أخطأ بلفظ كنية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مرتين أثناء خطاب له في القمة.

وقال بايدن أثناء الاجتماع “أود أن أشكر بشكل خاص رئيس الوزراء مودي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان“.

هكذا أحرج بايدن ولي العهد دون قصد

وحاول الرئيس الأمريكي تصحيح خطأه، لكنه لم يستطع نطق اسم الأمير السعودي بشكل صحيح حتى في المرة الثانية، إذ قال بايدن، بغير لهجة فقط،”أنا آسف، محمد سلام”.

وشوهد ولي العهد السعودي في الفيديو ذاته، كيف حاول تهدئة الجو وتناول كوباً وشرب بعض الماء.

ولم يقتصر خطأ الرئيس الأمريكي – الذي يطلق عليه غالبًا في الصحافة الدولية “زعيم العالم الحر” – في نطق كنية الأمير السعودي، بل أخطأ أيضًا في نطق اسم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ويجد الزعيم الأمريكي نفسه بانتظام في مواقف محرجة، والسبب بحسب المعارضين هو العمر والمشاكل الصحية المحتملة.

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فلم يمض شهر تقريبا دون أن تسجل لبايدن زلة أو هفوة، فيما تتكرر مرارا حالة فقدان الذاكرة لديه.

ويتراوح الغلط الناتج عن ذلك بين خلط في أسماء الدول والأحداث، ونسيان الأسماء، والارتباك في تسمية أفراد عائلته، بينما يظهر في كثير من الأحيان مصافحا الهواء، أو متعثرا في خطواته.

زهايمر بايدن يُحرج محمد بن سلمان على الهواء في قمة العشرين
زهايمر بايدن يُحرج محمد بن سلمان على الهواء في قمة العشرين

هل بايدن مصاب بالزهايمر؟

وفي مارس 2021، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن بايدن قد يكون مصابًا بالزهايمر، وذلك بعد انتشار فيديو للرئيس الأمريكي وهو يتعثر ويسقط 3 مرات أثناء صعوده سلم الطائرة، وهو الأمر الذي عزاه البيت الأبيض إلى الرياح الشديدة.

كما ركزت حملة ترامب الانتخابية مرارًا على اتهام بايدن بأنه مصاب بالزهايمر، فيما دعاه ترامب أكثر من مرة إلى الخضوع لاختبار معرفي إدراكي لتقييم قواه العقلية.

بايدن يصافح ابن سلمان في قمة العشرين

وكان بايدن استقبل بحرارة الزعيم الفعلي للمملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان، بعد ظهورهما مع العديد من القادة الآخرين في قمة مجموعة العشرين يوم السبت في نيودلهي، وذلك بعد عام من التحية المحرجة بـ”قبضة اليد” خلال لقائهما السابق في مدينة جدة.

وآنذاك استقبل بايدن ولي العهد بشكل محرج بمصافحته بقبضة اليد، وهي لحظة انتقدها بشدة نشطاء حقوق الإنسان، الذين كانوا مستائين بالفعل من قرار بايدن لقاء الزعيم السعودي.

المصدرتوتير، رصد وتحرير وطن

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