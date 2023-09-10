الأحد, سبتمبر 10, 2023
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زعيم مرتزقة فاغنر يفغيني بريغوجين “حياً يرزق” ويختبئ هنا .. مفاجأة صادمة! (شاهد)

رغم التأكيد الروسي على مقتله في تحطم الطائرة قرب موسكو

كتب أنس السالم
زعيم مرتزقة فاغنر يفغيني بريغوجين لا يزال حياً
زعيم مرتزقة فاغنر يفغيني بريغوجين لا يزال حياً وفق زعم باحث سياسي روسي
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وطن – ينعُم زعيم مرتزقة فاغنر يفغيني بريغوجين بصحة جيدة، ولا يزال حياً يرزق، حيث يعيش مختبئاً في جزيرة مرغريتا بفنزويلا، هذا ما ادّعاه باحث سياسي روسي يُدعى فاليري سولوفي.وفق صحيفة “daily mail” البريطانية

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تحدثت مؤخرا عن احتمالية أن يكون بريغوجين لا يزال حيا، مؤكدة أنه لا يمكنها تأكيد خبر وفاته. وفق “daily mail” البريطانية

باحث سياسي روسي يدعى ان زعيم مرتزقة فاغنر يفغيني بريغوجين لا يزال حياً يرزق
الباحث السياسي الروسي فاليري سولوفي

زعيم مرتزقة فاغنر يفغيني بريغوجين لا يزال حياً!

ويتعهد الباحث السياسي سولوفي -والذي يراه البعض من منظرّي المؤامرات- بالكشف عن مكان بريغوجين، مدعياً أنه لا يزال حياً.

مزاعم باختباء زعيم مرتزقة فاغنر يفغيني بريغوجين في جزيرة مرغريتا بفنزويلا
جزيرة مرغريتا بفنزويلا

ويقول سولوفي إن زعيم فاغنر كان قد تلقّى تحذيرا من التعرّض للاغتيال وبأن الطائرة التي كان عليه أن يستقلها ستتحطم. ومن ثمّ لم يكن على متنها ساعة تحطمها.

يفغيني بريغوجين زعيم فاغنر
يفغيني بريغوجين زعيم فاغنر

وتحدّث سولوفي عن صفقة بين عدة أطراف بينها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تقضي بأن يختفي بريغوجين عن الأنظار.وفق ما أورد موقع bbc نقلا عن daily mail

موقع تحطم طائرة قائد مجموعة فاغنر
موقع تحطم طائرة قائد مجموعة فاغنر

على أن بريغوجين قد يسمح له بمعاودة الظهور. ولكن ذلك لن يكون قبل وفاة بوتين، الذي زعم سولوفي أنه يعاني مرضا عضالا.

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وزعم أن الشخص الذي يظهر في الكرملين بين الحين والآخر ليس إلا أحد شبيهين للرئيس بوتين يخضعان لسيطرة أجهزة الاستخبارات الروسية.

تأكيد روسي على مقتل بريغوجين بتحطم الطائرة

وكانت السلطات الروسية أكدت رسميا وفاة رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، بتحطم الطائرة التي قيل انه كان على متنها مع آخرين قرب موسكو.

وتحدثت التقارير عن عدة سيناريوهات لما حدث على متن الطائرة. حيث أشارت بعضها إلى فرضية زرع عبوة ناسفة على عجلات هبوط الطائرة وتفجيرها.

طائرة Embraer Legacy التي استقلها قائد فاغنر
طائرة Embraer Legacy التي استقلها قائد فاغنر

وقالت المصادر الروسية إنه تم التعرف على جثة يفغيني بريغوجين في المشرحة من قبل أحد قادة فاغنر، عبر علامة افتقاده لأحد الأصابع.

المصدرdaily mail - bbc - وطن

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