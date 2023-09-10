الإثنين, سبتمبر 11, 2023
الرئيسيةحياتناشاهد رقصة زينب العسكري التي أوقعت نائب إمارة الشارقة في حبها (فيديو)
حياتنا

شاهد رقصة زينب العسكري التي أوقعت نائب إمارة الشارقة في حبها (فيديو)

نفى الإعلامي صالح الجسمي أن يكون نائب إمارة الشارقة هو زوج زينب العسكري

كتب رفيف عبدالله
شاهد رقصة زينب العسكري التي أوقعت نائب إمارة الشارقة في حبها
الفنانة البحرينية زينب العسكري
- Advertisement -

وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو نادر للفنانة البحرينية زينب العسكري، وهي تؤدي وصلة رقص ضمن أحداث أحد المسلسلات القديمة.

وفي المقطع، كانت زينب العسكري ترتدي دشداشة باللون الفوشي والذهبي، واعتمدت تسريحة شعر الكيرلي.

تزوجت نائب إمارة الشارقة بعد الحلقة!

ورقصت الفنانة المعتزلة، في حينها أمام الممثل الكويتي ابراهيم الحربي وآخرون ضمن المشهد في مسلسل “دنيا القوي”.

وكُتب في التعليق على الفيديو: “تتوقعون ابراهيم الحربي قدر يتخطى جمال زينب العسكري بهالحلقة؟”.

بينما أثارت ناشطة الجدل، حين قالت إن الفنانة البحرينية تزوجت من نائب حاكم إمارة الشارقة بعد الحلقة.

ونفى الإعلامي صالح الجسمي الأمر، ورد بالقول: “غير صحيح موضوع زواجها بنائب حاكم الشارقة نهائياً”.

- Advertisement -
زينب العسكري
نفى الإعلامي الإماراتي المعلومة

كما أصر صالح الجسمي، على أن المعلومات المكتوبة في موسوعة ويكيبيديا، خاطئة.

زينب العسكري
ويكيبيديا
عبد الله القاسمي
معلومات ويكيبيديا عن القاسمي

وقال: “كلام فاضي كل حد يقدر يحط اللي يبيه في ويكيبيديا”.

جمال زينب العسكري

بينما تغزل الأغلبية بجمال زينب العسكري الذي لا يقاوم.

وجاء في التعليقات: “اتذكر هذا المسلسل كنت اشاهده يوميا ورغم مضي اعوام على مشاهدته.. الا انه الى هذا اليوم اتذكر هنا جمال ورقص زينب العسكري كانت فاتنة بدرجة لا توصف”.

زينب العسكري
تزوجت زينب العسكري عام 2009

زوج زينب!

يشار إلى أن زينب العسكري اعتزلت التمثيل عام 2009 وتزوجت من الاماراتي عبدالله بن سالم القاسمي وأنجبت منه 3 فتيات.

وبحسب ويكيبيديا، فإن زوج زينب العسكري هو  نائب حاكم الشارقة ، ويتولى المنصب منذ عام 2008. إضافة إلى توليه منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي.

الفنانة البحرينية
الفنانة البحرينية في حفل زفافها

وسبق للقاسمي تولي منصب رئيس الديوان الأميري. ورئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه الشارقة، ورئيس نادي الشعب الثقافي الرياضي.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

زينب العسكري ترد على فضيحة صور زفافها بالدليل (فيديو)

حياتنا

قضية اختلاس منذ 15 عاماً تمنع زينب العسكري من رؤية زوجها في الإمارات!

حياتنا

مي العيدان تعترف لأول مرة بخطأها بعدما قامت بتطليق زينب العسكري!

حياتنا

هيا الشعيبي تنهار باكية بسبب ما تعرضت له في السجن بعد فضيحة الفيديو المخل!

حياتنا

مي العيدان تهاجم زينب العسكري وتكشف انفصالها عن زوجها!

حياتنا

“السجن أرحم”.. زينب العسكري تفاجئ الجميع برسالتها لمنى السابر!

حياتنا

“وجهها بينشق من النفخ”.. الفنانة الخليجية المعتزلة زينب العسكري تصدم الجمهور بشكلها بعد غياب 11 عاماً!

حياتنا

الفنانة البحرينية زينب العسكري تضرب بعقوبات بلادها عرض الحائط وتهنىء قطر بالعيد الوطني

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

استقالة روبياليس من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب قبلته الشهيرة (فيديو)

إطلالة صادمة وغير لائقة لمعلمة كويتية تثير غضبا عارما ورسالة نارية لمنتقديها (شاهد)

طليقة حسن شاكوش تبدأ بكشف الأسرار: “بنات بقمصان نومي في غرفته” (فيديو)

إعلام فرنسي يسخر من رد فعل محمد السادس على الزلزال.. شمبانيا وتشبث بكرسي العرش (شاهد)

محمد عدنان يلتقي الأمير الحسين بن عبدالله ويكشف النادي الذي يُشجعه (شاهد)

زلزال المغرب يماثل قوة 30 قنبلة ذرية و”هذا” سبب انهيار المباني التاريخية

لحظة سقوط شابين من على سفح جبلي بجازان السعودية أثناء لعب مباراة كرة قدم (شاهد)

ميسي ورونالدو يتضامان مع ضحايا زلزال المغرب.. وهذا ما غردوا به (صور)

فيديو لمصافحة بايدن وابن سلمان في قمة العشرين.. هل تعرض ولي العهد لموقف محرج؟

إيلون ماسك يكشف اسم والدة طفله الثالث واسمه الغريب المثير للجدل.. لن تصدق من هي!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC