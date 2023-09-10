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اتفاق تبادل سجناء بين الولايات المتحدة وإيران.. هذا ما تكفلت به قطر لإنقاذ المفاوضات!

قطر تعهدت بتحمل رسوم تحويل الاموال من كوريا الجنوبية لسويسرا ومن سويسرا للدوحة ومراقبة أوجه الصرف

كتب سالم حنفي
اتفاق تبادل سجناء بين الولايات المتحدة وإيران.. هذا ما تكفلت به قطر لإنقاذ المفاوضات!
اتفاق تبادل سجناء بين الولايات المتحدة وإيران
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وطن- عندما يتم تحويل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية غير المجمدة إلى بنوك في قطر في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، فإن ذلك سيؤدي إلى تسلسل مدروس بعناية سيشهد مغادرة ما يصل إلى خمسة مواطنين أمريكيين مزدوجي الجنسية إيران، ويعود عدد مماثل من السجناء الإيرانيين المحتجزين في الولايات المتحدة إلى بلادهم، وفقًا لثمانية مصادر إيرانية ومصادر أخرى مطلعة على المفاوضات تحدثت إلى رويترز.

وأشارت الوكالة إلى أنه كخطوة أولى لتنفيذ الاتفاق، أطلقت إيران الأحد، سراح أربعة مواطنين أمريكيين من سجن إيفين بطهران ووضعهم تحت الإقامة الجبرية، حيث انضموا إلى مواطن خامس كان بالفعل قيد الإقامة الجبرية.

وقالت الإدارة الأمريكية إن من بين المفرج عنهم رجلي الأعمال سياماك نمازي (51 عاما) وعماد شرقي (59 عاما) وكذلك الناشط البيئي مراد طهباز (67 عاما) الذي يحمل الجنسية البريطانية أيضا.

ولم يتم الكشف عن هوية الأمريكيين الرابع والخامس، وأحدهما بحسب مصدرين امرأة، دون أن تتمكن “رويترز” من تحديد السجناء الإيرانيين الذين ستتبادلهم الولايات المتحدة.

8 جولات مكوكية للتفاوض

وقال مصدر مطلع على المناقشات إن الدوحة استضافت ثماني جولات على الأقل من المحادثات شارك فيها مفاوضون إيرانيون وأمريكيون يجلسون في فنادق منفصلة ويتحدثون عبر دبلوماسية مكوكية، حيث ركزت الجلسات السابقة بشكل أساسي على القضية النووية الشائكة والجلسات اللاحقة على إطلاق سراح السجناء.

وستنفذ الدوحة ترتيبا ماليا ستدفع بموجبه الرسوم المصرفية وتراقب كيفية إنفاق إيران للأموال غير المجمدة لضمان عدم إنفاق أموال على بنود تخضع للعقوبات الأمريكية، في حين سيعبر السجناء قطر عند مبادلتهم، وفقا لثلاثة من المصادر.

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وقال دبلوماسي كبير: “إيران أرادت في البداية الوصول المباشر إلى الأموال لكنها وافقت في النهاية على الوصول إليها عبر قطر.. إيران ستشتري الغذاء والدواء وستدفع قطر مباشرة”.

اتفاق تبادل سجناء بين الولايات المتحدة وإيران
محادثات إيرانية أمريكية بوساطة قطرية لتبادل سجناء بين البلدين

تفاصيل جديدة

وأكدت “رويترز” على أن هذه التفاصيل لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا حول مدى الوساطة القطرية في المحادثات السرية، وكيف تم الكشف عن الصفقة ومدى النفعية التي دفعت الطرفين إلى إبرام صفقة تبادل الأسرى، معتمدة على مقابلات مع أربعة مسؤولين إيرانيين ومصدرين أمريكيين ودبلوماسي غربي كبير ومستشار لحكومة خليجية وشخص مطلع على المفاوضات.

وأظهرت رواية المصادر للمفاوضات كيف تجنب الاتفاق النزاع الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران بشأن أهداف إيران النووية، وبلغ ذروته في لحظة نادرة من التعاون بين الخصمين منذ فترة طويلة، على خلاف حول مجموعة من القضايا من برنامج إيران النووي إلى إيران، والوجود العسكري الأمريكي في الخليج.

تنحية البرنامج النووي

وقال مصدر مطلع على المناقشات إن الوساطة التي تقودها قطر اكتسبت زخما في يونيو 2023، مضيفا أن ثماني جولات على الأقل من المحادثات عقدت منذ مارس 2022، مع تخصيص الجولات السابقة بشكل أساسي للقضية النووية وجولات لاحقة للسجناء.

وقال: “لقد أدركوا جميعا أن (المفاوضات) النووية هي طريق مسدود وحولوا التركيز إلى السجناء. السجناء أكثر بساطة. من السهل الحصول عليهم ويمكنك بناء الثقة”.

محادثات إيرانية أمريكية بدءا بالاتفاق النووي وانتهاء بتبادل السجناء

السجناء المتوقع عبورهم بقطر

وقالت المصادر الإيرانية والدبلوماسية والإقليمية إنه بمجرد وصول الأموال إلى قطر من كوريا الجنوبية عبر سويسرا، سيصدر المسؤولون القطريون تعليمات لطهران وواشنطن بالمضي قدما في عمليات الإفراج بموجب شروط وثيقة وقعها الجانبان وقطر في أواخر يوليو أو أوائل أغسطس.

ولفت المصدر المطلع على المحادثات إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من التحويل إلى البنوك في قطر في وقت مبكر من الأسبوع المقبل إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها.

وكشف المصدر المطلع على المحادثات لرويترز أن “السجناء الأمريكيون سيسافرون جوا إلى قطر من طهران والسجناء الإيرانيون سيسافرون من الولايات المتحدة إلى قطر ثم ينقلون إلى إيران”.

ووفقاً لاثنين من المطلعين الإيرانيين، والمصدر المطلع على المفاوضات والدبلوماسي الغربي الكبير، فإن الجزء الأكثر تعقيداً في المحادثات كان ترتيب آلية لضمان الشفافية في تحويل الأموال واحترام العقوبات الأمريكية.

الولايات المتحدة وإيران
الولايات المتحدة وإيران

الأموال الإيرانية خاضعة للعقوبات

وتم تجميد الأصول الإيرانية البالغة 6 مليارات دولار – عائدات مبيعات النفط – بموجب العقوبات النفطية والمالية الأمريكية الشاملة ضد إيران، ثم أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018 فرض العقوبات عندما سحب واشنطن من الاتفاق الذي بموجبه قيدت إيران برنامجها النووي.

وشملت القضايا التي تمت مناقشتها كيفية ضمان إنفاق إيران الأموال فقط على السلع الإنسانية وتأمين ضمانات من قطر بشأن مراقبتها للعملية.

قطر ستغطي رسوم تحويل الأموال

وقال مصدر إيراني مطلع على المحادثات: “لإنقاذ المفاوضات من الانهيار، تعهدت قطر بتغطية الرسوم المصرفية لتحويل الأموال من سيول إلى سويسرا، ومن ثم إلى البنوك القطرية، مع تحمل مسؤولية مراقبة النفقات”.

وقال مصدر إيراني ثان ومصدر مطلع على المحادثات إن محافظي البنك المركزي الإيراني وقطر التقيا في الدوحة يوم 14 يونيو/حزيران لمناقشة تحويل الأموال.

المصدررويترز، رصد وتحرير وطن

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