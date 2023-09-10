بعد مصر.. سارة الزكريا ممنوعة من الغناء في الأردن بسبب أفعالها البذيئة!

- Advertisement -

وطن– أصدرت نقابة الفنانين الأردنيين، قراراً على بمنع الفنانة اللبنانية سارة الزكريا، من الغناء في الأردن.

وعممت نقابة الفنانين الأردنيين على المنشآت السياحية ومتعهدي الحفلات بإيقاف سارة زكريا من ممارسة كافة المهن الفنية.

آداب المهنة وقواعدها

وأكدت النقابة في تعميمها، أن من يخالف القرار، ستتخذ بحقه إجراءات قانونية بحسب الأصول.

واستندت نقابة الفنانين في الأردن في قرارها ضد سارة الزكريا، إلى قانونها رقم 9 لسنة 1997. والذي ينص على عدم أحقية أي شخص ممارسة المهنة الفنية دون استصدار تصريح من النقابة.

وإستناداً للمادة رقم (26) بند “ز” والتي تنص على “المحافظة على آداب المهنة وقواعدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وحقوق الأعضاء وكرامتهم وسائر العاملين فيها”.

وشددت النقابة على أنه لا يجوز التجاوز الاخلاقي و/أو اللفظي في أي من المهن المشمولة والمنصوص عليها في القانون.

- Advertisement -

ممنوعة في مصر أيضا

وقبل أسبوع فقط، أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر قرارا بوقف التعامل مع الفنانة.

​​​​​​كما قررت النقابة تحويل سارة الزكريا للتحقيق بسبب تصريحاتها في حفلها الأخير بالساحل الشمالي. حسب ما أورد موقع “القاهرة 24” المصري.

وأعلن حينها الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية في مصر، وقف التعامل مع سارة وعدم استخراج تصاريح لها مرة أخرى، فضلا عن استدعائها والتحقيق معها.

وكان رواد مواقع التواصل تداولوا مقطع فيديو ظهرت خلاله سارة زكريا، وهي تغني في حفلها مستخدمة ألفاظا خارجة. كما وجهت خلال الحفل حديثها إلى الجمهور قائلة: هما كلهم هنا بيضربوا برشام ولا إيه؟.

وأثارت تصريحات المطربة اللبنانية غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، واعتبر مغردون ما قالته إهانة للمصريين.