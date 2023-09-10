الأحد, سبتمبر 10, 2023
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حياتنا

باميلا الكيك بمايوه غريب ومثير.. والجمهور غاضب: “عيب يا ست عليا”

جرأة باميلا الكيك في ملابسها فتحت عليها النار من قبل بعض متابعيها

كتب رفيف عبدالله
باميلا الكيك بمايوه غريب ومثير.. والجمهور غاضب:
الفنانة اللبنانية باميلا الكيك
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وطن– تعرضت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك، إلى هجوم حاد بسبب ملابسها الجريئة في أحدث ظهور لها.

ونشرت باميلا الكيك، صورها وهي تستمتع أمام البحر، مرتدية مايوه غريب، عبارة عن حمالة صدر وبنطلون شبك شفاف، يكشف الملابس الداخلية.

باميلا الكيك بالمايوه
استمتعت النجمة اللبنانية بوقتها على البحر

سلسة وحادة

وعلقت باميلا على الصور: “هدوء ولكن في حالة تأهب.. استرخاء ولكن جاهزة.. سلسة ولكن حادة.. متواضعة ولكن واثقة”.

باميلا الكيك
باميلا تداعب كلبها

لكن جرأة باميلا الكيك في ملابسها فتحت عليها النار، من قبل بعض متابعيها.

وجاء في التعليقات: “يا ربي ليش تنهبلوو باللبس.. طيب البسو ببيتكم بحديقتكم ليش تتشلحو قدام الناس.. غارو على عرضكم على جسمكم “.

“عيب يا ست عليا”

وكتب آخر: “عليا ايش بيك انخبلتي ايش هاللبس”.

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وعلقت ثالثة: “الجسم خايس على ايش تكشفينه”.

باميلا الكيك
تعرضت باميلا لانتقادات حادة

وعقب رابع: “عيب يا ست عليا”، في إشارة إلى اسم شخصيتها في مسلسل “كريستال“.

وقبل أيام، نشرت بطلة “كريستال” صورة بمايوه مثير مع تعليق مطول عن حب الحياة.

17 سنة من العطاء

وكتبت باميلا: “شو بحب الناس الحلوة اللّي بتحب تشوف غيرا عم بيكبر .. شو بحب الناس اللي ما نسيت الطفل اللي جوّاتا”.

وتابعت: “١٧ سنة من العطاء، من الزعّل من الفرح من الخبرة من الآلام من التضحية بأحلا مهنة إسما التمثيل وأصعبُن… بنفس المهنة اللي بتُعَد غدّارة وقهّارة.. منتعب ٢٠ ساعة بالنهار ٦ ايام بالأسبوع ليطلعوا دقايق وثواني .. بس هون التعب اللي الله بيترجموا لنجاح اللي ما حدا فيو يفسرو “.

باميلا الكيك
احتفلت باميلا بمرور 17 عام على التمثيل

وأردفت باميلا: “بيسألوني مبسوطة؟؟ مبسوطة أكيد بس بطريقة جديدة.. رايقة .. ما فيا ضجّة وعجقة لأول مرّة فيا وضوح جديد”.

وختمت: “مسؤوليتي كإنسان وكفنانة إنّي إزرع نقط حبّ وين ما كون على قدّ كل نقط الحب والدعم اللي عم بتلقّاها منكن .. بحبكن”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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