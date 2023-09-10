الأحد, سبتمبر 10, 2023
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ابنة مادونا “لورديس ليون” عارية في عرض فيكتوريا سيكريت والحضور في صدمة!

واجه عرض فيكتوريا سيكريت الذي حضرته لورديس ليون انتقادات بسبب تنميط أجساد النساء

كتب رفيف عبدالله
ابنة مادونا عارية في عرض أزياء فيكتوريا سيكريت والحضور مصدومين!
لورديس ليون ابنة النجمة الأمريكية مادونا
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وطن- كانت ابنة مادونا، لورديس ليون، ضيفة في عرض جولة فيكتوريا سيكريت العالمية 2023 في نيويورك وصدمت الحضور بملابسها العارية.

وتم تصوير الحفل الليلة الماضية في مانهاتن، وكان العرض على السجادة الحمراء مبهراً، بحضور العديد من المشاهير. من بينهم جيجي حديد، وبريانكا شوبرا، وإيميلي راتاجكوفسكي، وناعومي كامبل، ودوجا كات.

ابنة مادونا في فيكتوريا سيكريت
لورديس ليون

 

شبه عارية

لم تترك لورد الكثير للخيال من خلال اختيارها للأزياء الشفافة، والتي تعد الاتجاه السائد في الوقت الحالي.

ارتدت ابنة مادونا ، لودريس ليون فستان شفاف بدون حمالة صدر، مع سروال داخلي ضيق. مع حزام رفيع على الجانب للملابس الداخلية.

ابنة مادونا
شعر الحضور بالصدمة من تعري لورد

انتقادات

كان عرض أزياء فيكتوريا سيكريت واحدًا من أكبر أحداث الموضة وشمل عرضًا موسيقيًا رائعاً.

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ومع ذلك، واجه العرض انتقادات بسبب تنميط أجساد النساء والترويج لرسالة يمكن أن تؤثر على الأشخاص الضعفاء.

المصدررصد ومتابعة وطن

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