ابنة مادونا “لورديس ليون” عارية في عرض فيكتوريا سيكريت والحضور في صدمة!

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وطن- كانت ابنة مادونا، لورديس ليون، ضيفة في عرض جولة فيكتوريا سيكريت العالمية 2023 في نيويورك وصدمت الحضور بملابسها العارية.

وتم تصوير الحفل الليلة الماضية في مانهاتن، وكان العرض على السجادة الحمراء مبهراً، بحضور العديد من المشاهير. من بينهم جيجي حديد، وبريانكا شوبرا، وإيميلي راتاجكوفسكي، وناعومي كامبل، ودوجا كات.

شبه عارية

لم تترك لورد الكثير للخيال من خلال اختيارها للأزياء الشفافة، والتي تعد الاتجاه السائد في الوقت الحالي.

ارتدت ابنة مادونا ، لودريس ليون فستان شفاف بدون حمالة صدر، مع سروال داخلي ضيق. مع حزام رفيع على الجانب للملابس الداخلية.

انتقادات

كان عرض أزياء فيكتوريا سيكريت واحدًا من أكبر أحداث الموضة وشمل عرضًا موسيقيًا رائعاً.

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ومع ذلك، واجه العرض انتقادات بسبب تنميط أجساد النساء والترويج لرسالة يمكن أن تؤثر على الأشخاص الضعفاء.