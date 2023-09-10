أكثر دول العالم عرضة للزلازل .. بينها دول عربية ودولة قد تختفي

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وطن- أشعل زلزال المغرب المدمر ومن قبله ما جرى في تركيا وشمالي سوريا التساؤلات عن أكثر دول العالم عرضة للزلازل او التي من الممكن أن تتعرض لزلازل مدمرة. فيما تحدثت تقارير عن عدة دول عربية وعالمية مهددة بالكارثة منها إيران التي توقع خبير إيراني أن يخسف الزلزال 60 بالمئة من مبانيها.

وتحتل إيران المرتبة الخامسة عالمياً من حيث خطر الزلزال، وفق تقرير مؤشر المخاطر العالمي الذي يقيس مستوى مخاطر الكوارث وعواقب تغير المناخ والأحداث الطبيعية في 193 دولة.

وأثار خبير إيراني ضجة واسعة بتحذيره من أن أي زلزال مدمر في إيران، قد يدمر نحو 60 بالمئة من مبانيها في حال حصوله بقوة 7 درجات على مقياس ريختر نظراً لكونها تقع عند ملتقى الصفائح التكتونية العربية والهندية والأوراسية.

كما أنه إذا حدثت كارثة بهذا الشكل في إيران حسب توقعات الخبير الإيراني، فإن معظم معالم إيران ستختفي وستتحول الدولة لأطلال، بحسب وصف نشطاء.

كما تشتهر إيران بنشاطها الزلزالي العالي. ما يجعلها واحدة من أكثر الدول عرضة للزلازل على مستوى العالم.

غالبية منازل إيران مهددة!

ولم يصدر التوقع الخطير عن خبير عادي، فهو رئيس مركز الزلازل في مركز أبحاث الإسكان والتنمية الحضرية ويدعى (علي بيت الله) وقد أكد أن منطقة “طهران-كرج” تواجه الخطر الأكبر ضمن إيران.

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بينما قد يتسبب الزلزال إن تم بقوة 7 درجات بتعريض حياة 6 ملايين شخص لخطر داهم وتدمير أكثر من مليون وحدة سكنية.

وعلى إثر تلك المخاوف أعرب عضو مجلس طهران مهدي بيرهادي، عن حاجة بلاده الملحة إلى تجديد مباني العاصمة طهران لتعزيز قدرتها على مقاومة أي زلزال محتمل.

الدول العربية الأكثر عرضة لخطر الزلازل

وبعد الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب وتسبب بمقتل وجرح الآلاف، شارك مؤشر المخاطر العالمي معلومات عن الدول العربية الأكثر عرضة لخطر الزلازل وهي:

-الصومال -اليمن -مصر -ليبيا -سوريا -جيبوتي –المغرب -السودان -تونس

كما أنه رغم وقوع سوريا في المركز الخامس إلا أنها أكثر عرضة لخطر الهزات الأرضية بدرجات عالية. حسب المؤشر الذي ذكر أن الهزات الارتدادية التي تحصل قد تستمر لأشهر أو حتى لسنوات بعد الزلازل الكبيرة.

أكثر دول العالم عرضة للزلازل:

-اليابان وتقع في حلقة النار وتسجل الزلازل فيها درجات كبيرة تصل إلى 9. وفي عام 2011 قتل الزلزال في اليابان نحو 15 شخصاً.

-إندونيسيا وقد تعرضت لزلازل مدمرة سنة 2018 خلفت آلاف القتلى

-الصين التي قتل زلزال عام 2008 من سكانها في سيتشوان نحو 87000 شخصاً مع المفقودين

-الفلبين التي قتل زلزال عام 1990 فيها نحو 2000 شخصاً

-إيران ولها تاريخ سيء مع الزلزال خاصة عام 1990 بزلزال قتل 40 ألف شخص

-تركيا التي تعرضت لزلزال مدمر في كهرمان مرعش قتل 50 ألف شخصاً. ويهدد زلزال آخر بحر مرمرة خاصة إسطنبول

-بيرو: تعرضت أيضاً لزلزال في 19 آذار/مارس 2023 بقوة 7,6 درجة

-الولايات المتحدة التي يهددها صدع سان أندرياس وصدع مدريد الجديد

-إيطاليا وقد تعرضت لزلزال عام 1980 وقتل نحو 2400 شخصاً

-المكسيك وكان آخر زلزال في مدينة مكسيكو سنة 1985 وقتل ما لا يقل 5000 شخصاً

-روسيا وتحديداً ضمن جزر الكوريل