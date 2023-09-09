السبت, سبتمبر 9, 2023
الرئيسيةرياضةنيمار يتربع على عرش منتخب السيليساو بعد تجاوزه رقم الأسطورة بيليه (فيديو)
رياضة

نيمار يتربع على عرش منتخب السيليساو بعد تجاوزه رقم الأسطورة بيليه (فيديو)

نيمار ينفرد في قائمة هدافي منتخب البرازيل التاريخيين برصيد 79 هدفاً حتى الآن

كتب فارس أبو شيحة
نيمار وتجاوز رقم بيليه التاريخي
النجم البرازيلي نيمار جونيور
- Advertisement -

وطن- تربع النجم البرازيلي نيمار جونيور على عرش هدافين منتخب البرازيل (السيليساو)، بعد تجاوزه الرقم التاريخي للأسطورة الراحل بيليه على صعيد مكينة الأهداف المسجلة.

ونجح نجم السيليساو نيمار بتسجيل هدفين، خلال مشاركته مع منتخب البرازيل. أمام بوليفيا، في أول جولة من تصفيات منافسات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026، السبت.

نيمار يتجاوز رقم بيليه التهديفي

وينفرد البرازيلي نيمار جونيور في قائمة الهدافين التاريخين مع منتخب البرازيل. (السيلياو)، بعد وصوله إلى الهدف رقم 79 هدفاً، ليتجاوز بذلك رقم الأسطورة الراحل بيليه الذي سجل 77 هدفاً. وفق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

لكن مع احتساب أهداف الأسطورة بيليه للأهداف المسجلة. مع منتخب البرازيل في المباريات الودية، فإن رصيد أهدافه المسجلة تصل إلى 95 هدفاً.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم. (الفيفا)، فإن البرازيلي نيمار يعتلي قائمة الهدافين التاريخيين مع منتخب السيليساو برصيد 79 هدفاً، كما ويأتي خلفه الأسطورة بيليه برصيد 77 هدفاً.

وجاء رونالدو الظاهرة في المركز الثالث برصيد 62 هدفاً. كما ويليه روماريو برصيد 55 هدفاً، ثم زيكو برصيد 48 هدفاً، وبيبيتو برصيد 39 هدفاً، وريفالدو برصيد 35 هدفاً.

- Advertisement -
البرازيلي نيمار
نيمار جونيور الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل

مباراة البرازيل ضد بوليفيا في تصفيات كأس العالم 2026

وحقق منتخب البرازيل (السيليساو) الفوز الكبير على منافسه بوليفيا، بخماسية ثمينة. مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026.

 

وسجل أهداف البرازيل في مرمى بوليفيا، رودريغو هدفين في الدقيقة ال24.وال53 ورافينا دياز في الدقيقة ال47 وهدفين تاريخين من توقيع نيمار  في الدقيقة ال61 وال93.

وكان منتخب البرازيل الأكثر تفوقاً على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 21 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 80%.

على عكس المنتخب المنافس بوليفيا الذي وصلت عدد تسديداته في المباراة إلى 4 تسديدات فقط والاستحواذ على الكرة بنسبة 20%  في المباراة.

وسيلتقي منتخب البرازيل في المواجهة القادمة. أمام بيرو، الأربعاء، في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 لقارة أمريكا الجنوبية.

المصدروطن + منتخب البرازيل / منصة X + الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا

اقرأ أيضاً

رياضة

رونالدو ونيمار خارج القائمة.. تعرف على المرشحين للكرة الذهبية 2023

رياضة

طرد أنتوني من منتخب البرازيل بسبب فضيحته مع صديقته السابقة كافالين (صور)

رياضة

عقب انتهاء عطلته.. نيمار يتعرض لانتكاسة جديدة مع باريس سان جيرمان

رياضة

غرامة مالية باهظة على نيمار لهذا السبب

رياضة

كأس العالم للشباب 2023: البرازيل تُقصي تونس ونيجيريا تُنهي حلم الأرجنتين

رياضة

منتخب المغرب يُحقق الفوز التاريخي بالثنائية على البرازيل (فيديو)

رياضة

تشكيلة منتخب المغرب ضد البرازيل الودية والقنوات الناقلة

رياضة

أنشيلوتي يحسم أمره بشأن تولي تدريب السيليساو

الهدهد

هذا ما فعله مشجع جزائري مع بيليه عام 1970 وأثار جدلا واسعا (فيديو)

رياضة

أحد اللصوص ترك رسالة له .. تعرض منزل المدرب البرازيلي تيتي للسرقة

رياضة

تصنيف الفيفا للمنتخبات .. البرازيل في الصدارة وقفزة هائلة للمغرب

رياضة

أنشيلوتي يحسم أمره بشأن تولي تدريب منتخب البرازيل

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

موعد مباراة البرتغال ضد لوكسمبورغ والتشكيلة في تصفيات اليورو 2024

الطريقة الأسهل لحجز تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي 2023

مكاكين ألمانيا تتعطل أمام اليابان بالأربعة.. شاهد ملخص المباراة الودية

نجوم كرة القدم وأندية عالمية تتعاطف مع ضحايا زلزال المغرب (صور)

فندق رونالدو على أطراف مراكش يتحول إلى ملجأ بعد زلزال المغرب (صور)

سيارة حاكم الشارقة النادرة تُدهش زوار معرض أبو ظبي للصيد والفروسية

لقاء جولدا مائير والحسين بن طلال السري.. الموساد كشف المستور بعد 50 عاما

الزلزال المرعب وانهيار مراسل مغربي.. أجهش بالبكاء وهرب من الكاميرا

مصالحة أم مصافحة اضطرارية؟.. “المحمدان” وصور من قمة العشرين تثير تفاعلا

قرية اختفت وبقي مسجدها .. معجزات زلزال الحوز في المغرب! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC