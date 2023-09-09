نيمار يتربع على عرش منتخب السيليساو بعد تجاوزه رقم الأسطورة بيليه (فيديو)

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وطن- تربع النجم البرازيلي نيمار جونيور على عرش هدافين منتخب البرازيل (السيليساو)، بعد تجاوزه الرقم التاريخي للأسطورة الراحل بيليه على صعيد مكينة الأهداف المسجلة.

ونجح نجم السيليساو نيمار بتسجيل هدفين، خلال مشاركته مع منتخب البرازيل. أمام بوليفيا، في أول جولة من تصفيات منافسات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026، السبت.

نيمار يتجاوز رقم بيليه التهديفي

وينفرد البرازيلي نيمار جونيور في قائمة الهدافين التاريخين مع منتخب البرازيل. (السيلياو)، بعد وصوله إلى الهدف رقم 79 هدفاً، ليتجاوز بذلك رقم الأسطورة الراحل بيليه الذي سجل 77 هدفاً. وفق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

لكن مع احتساب أهداف الأسطورة بيليه للأهداف المسجلة. مع منتخب البرازيل في المباريات الودية، فإن رصيد أهدافه المسجلة تصل إلى 95 هدفاً.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم. (الفيفا)، فإن البرازيلي نيمار يعتلي قائمة الهدافين التاريخيين مع منتخب السيليساو برصيد 79 هدفاً، كما ويأتي خلفه الأسطورة بيليه برصيد 77 هدفاً.

وجاء رونالدو الظاهرة في المركز الثالث برصيد 62 هدفاً. كما ويليه روماريو برصيد 55 هدفاً، ثم زيكو برصيد 48 هدفاً، وبيبيتو برصيد 39 هدفاً، وريفالدو برصيد 35 هدفاً.

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مباراة البرازيل ضد بوليفيا في تصفيات كأس العالم 2026

وحقق منتخب البرازيل (السيليساو) الفوز الكبير على منافسه بوليفيا، بخماسية ثمينة. مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026.

وسجل أهداف البرازيل في مرمى بوليفيا، رودريغو هدفين في الدقيقة ال24.وال53 ورافينا دياز في الدقيقة ال47 وهدفين تاريخين من توقيع نيمار في الدقيقة ال61 وال93.

وكان منتخب البرازيل الأكثر تفوقاً على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 21 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 80%.

على عكس المنتخب المنافس بوليفيا الذي وصلت عدد تسديداته في المباراة إلى 4 تسديدات فقط والاستحواذ على الكرة بنسبة 20% في المباراة.

وسيلتقي منتخب البرازيل في المواجهة القادمة. أمام بيرو، الأربعاء، في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 لقارة أمريكا الجنوبية.