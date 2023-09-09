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نجوى كرم تثير الغضب بما فعلته فور إعلامها بوقوع الزلزال أثناء حفلها في المغرب! (فيديو)

عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جبال الأطلس الكبير بالمغرب ارتفع إلى632 شخصا على الأقل

كتب رفيف عبدالله
نجوى كرم تثير الغضب بما فعلته فور إعلامها بوقوع الزلزال أثناء حفلها في المغرب! (فيديو)
الفنانة اللبنانية نجوى كرم
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وطن– تصادف وجود الفنانة اللبنانية نجوى كرم، على المسرح في مدينة أكادير لحظة وقوع الزلزال المدمر في المغرب.

وظهرت نجوى كرم بفيديوهات متداولة، وهي تصعد على المسرح لتقديم حفلها ضمن مشاركتها في مهرجان تيميتار بمدينة أكادير.

وقف الحفل

لكن وبعد وقوع الزلزال، اعتذرت الفنانة اللبنانية عن الحفل، وقالت: “أتيتُ من قلبي كي أقدّم فرحة تطال قلوب الجميع، في بلدي الثاني المغرب . غير أنّ ما حدَث وحفاظاً على أمننا جميعاً والتزاماً بالتعليمات دفعنا إلى اتخاذ قرار وقف الحفل”.

وعادت نجوى كرم إلى تقديم الاعتذار من جديد عبر فيديو على صفحتها، وقالت: ” من قلبي كنت جايه لحتى نقدم فرحة.. رحمة الله كبيرة وأهم شي يرحمنا ويرد عنا وعن مغربنا الحبيب كل الضربات”.

وتابعت: “ان شاء الله منعوض اللي ما قدمناه اليوم بالأيام الجاية”.

هجوم

لكن كلمة نجوى كرم حول تعويض الحفل، فتحت عليها النار من المتابعين.

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فكتب أحدهم: ” طب اتقي الله وتوبي، مش تعوضي”.

وقال آخر: ” لسا بدك تعوضي؟”.

وكتبت متابعة: ” توبي الي الله جاية تغني وتعذري العذر اقبح من ذنب”.

ارتفاع عدد الضحايا

وفي سياق متصل، ذكر التلفزيون الرسمي أن عدد ضحايا زلزال المغرب المدمر الذي ضرب جبال الأطلس الكبير  في وقت متأخر من يوم الجمعة ارتفع إلى632 شخصا على الأقل وتدمير مباني ودفع سكان المدن الكبرى إلى ترك منازلهم.

وذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت نقلا عن حصيلة أولية محدثة من وزارة الداخلية أن عدد المصابين بلغ 329.

وقال مسؤول محلي إن معظم الوفيات وقعت في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها.

المصدررصد ومتابعة وطن

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