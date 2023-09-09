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رياضة

موعد مباراة البرتغال ضد لوكسمبورغ والتشكيلة في تصفيات اليورو 2024

الجولة السادسة من منافسات تصفيات اليورو 2024 لدور المجموعات

كتب فارس أبو شيحة
فريق منتخب البرتغال
نجوم منتخب البرتغال لكرة القدم
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وطن- يلتقي منتخب البرتغال ضد لوكسمبورغ ، الأحد، في منافسات الجولة السادسة من تصفيات اليورو 2024.

وستنطلق مباراة البرتغال ولوكسمبورغ، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين.

كما وبتوقيت مصر (القاهرة)، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

موعد مباراة البرتغال ضد لوكسمبورغ

أما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساءً.

وستبث أحداث مباراة البرتغال ضد لوكسمبورغ  في تصفيات بطولة اليورو 2024، على شبكة قنوات (بين إن سبورت) الرياضية القطرية.

كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports Premium 1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11547، واستقطاب أفقي. ومعدل ترميز 27500. كما ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

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منتخب البرتغال
تدريبات منتخب البرتغال

وسيعلق على مباراة البرتغال ولوكسمبورغ، عبر شبكة قنوات (بين إن سبورت)، المعلق اليمني حسن العيدروس.

تشكيلة منتخب البرتغال ضد لوكسمبورغ

ومن المتوقع أن يلعب المدرب روبيرتو مارتينيز، المباراة أمام  منتخب لوكسمبورغ، في منافسات الجولة السادسة من تصفيات بطولة اليورو 2024، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: ديوغو كوستا.

دفاع منتخب البرتغال: ديوغو دالوت، أنطونيو سيلفا، روبن دياز، جواو كانسيلو.

كريستيانو رونالدو
البرتغالي كريستيانو رونالدو

مركز الوسط: فيتور فيريرا، جواو بالينيا، برونو ميجيل فيرنانديز.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، برناردو سيلفا، رفائيل لياو.

ترتيب البرتغال ولوكسمبورغ في تصفيات اليورو 2024

ويعتلي منتخب البرتغال صدارة جدول ترتيب مجموعته في تصفيات اليورو 2024 برصيد 15 نقطة. كما وبفارق 5 نقاط عن منتخب سلوفاكيا الوصيف برصيد 10 نقاط.

فيما يحتل المنتخب المنافس لوكسمبورغ ثالث جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط حتى الآن.

المصدروطن + منتخب البرتغال / منصة x

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