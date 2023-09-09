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رياضة

مكاكين ألمانيا تتعطل أمام اليابان بالأربعة.. شاهد ملخص المباراة الودية

اليابان تفوز على مكاكين ألمانيا برباعية ثمينة مقابل هدف يتيم في المباراة الودية

كتب فارس أبو شيحة
منتخب اليابان لكرة القدم
فرحة منتخب اليابان بفوزه على ألمانيا
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وطن- تلقى منتخب ألمانيا المكاكين ضربة جديد، بعد تعرضه للخسارة الثقيلة أمام اليابان، برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، في المباراة الودية التي جمعت كلا المنتخبين على أرض ملعب (فولكسفاجن أرينا).

وسجل منتخب اليابان أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال11، عن طريق اللاعب جونيا إيتو، وأدرك منتخب ألمانيا صاحب الأرض هدف التعادل في الدقيقة ال19، عن طريق اللاعب ليروي ساني.

مباراة ألمانيا ضد اليابان الودية

وعاد الكومبيوتر الياباني ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة ال22. من توقيع اللاعب أياسي أويدا، كما وعزز التقدم في النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة ال90، عن طريق اللاعب تاكوما أسانو.

وفي الدقيقة ال90+2 سجل اليابان الهدف الرابع في شباك مرمى مكاكين ألمانيا بطل نسخة كأس العالم عام 2014، عن طريق اللاعب أوتاناكا.

كما وتفوق منتخب اليابان (الكومبيوتر)، على صعيد التسديدات. أمام ألمانيا طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 14 تسديدة، مقابل 11 تسديدة للمكاكين.

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فيما استحوذ منتخب ألمانيا على الكرة بنسبة 68% طيلة مجريات اللقاء، على عكس منتخب اليابان الذي وصلت نسبة استحواذه على الكرة بنسبة 32%.

تشكيلة منتخب ألمانيا ضد اليابان

ولعب المدرب الألماني هانسي فليك، المباراة أمام اليابان، في المباراة الودية، في إطار الاستعدادات لاستضافة بطولة اليورو 2024، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع منتخب ألمانيا: أنطونيو روديجر، جوشوا كيميش، شلوتربيك، نيكلاس زوله.

ألمانيا واليابان
مباراة ألمانيا ضد اليابان الودية

خط الوسط: إيلكاي غوندوغان، إمره جان، فلوريان فيرتز.

مركز الهجوم: سيرجي جنابري، ليروي ساني، كاي هافرتز.

وسيلتقي منتخب اليابان بعد الفوز على مكاكين ألمانيا المتعطلة، في المباراة الودية القادمة أمام نظيره التركي، الثلاثاء، في ال12 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

كما سيواجه منتخب ألمانيا في المباراة الصعبة والقوية القادمة. أمام منتخب فرنسا وصيف مونديال كأس العالم قطر 2022 الماضية، في نفس اليوم.

المصدروطن + منتخب ألمانيا/ منصة x + منتخب اليابان/ منصة x

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