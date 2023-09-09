محمد رمضان يعزي صديقه محمد السادس في ضحايا الزلزال ويسأل كيف يتدخل للمساعدة!

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وطن- تقدم الفنان المصري محمد رمضان بتعازيه للمغرب ملكا وشعبا على ضحايا الزلازل المدمر الذي ضرب جبال الأطلس الكبير، وراح ضحيته أكثر من 800 شخص.

وكتب محمد رمضان الذي تربطه علاقة صداقة مع الملك محمد السادس عبر صفحته على “انستغرام” :”أتقدم بخالص التعازي للمملكة المغربية ملكاً و شعباً و تمنياتي للمصابين بالشفاء العاجل”.

وأضاف قائلا:”ارجو تقديم اقتراحات لكيفية دعمي لأهالي الضحايا و المصابين والمتضررين جراء الزلزال”، داعيا الله أن يحفظ بلادنا العربية جميعاً.

وأشاد المتابعون بموقف محمد رمضان النبيل، واضفين إياه بانه “نمبر وان” بكل اقتدار بعد مبادرته الإنسانية.

علاقة صداقة بين محمد رمضان ومحمد السادس

وتربط محمد رمضان علاقة صداقة حميمية مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، كان قد اشار إليها في أكثر من مناسبة.

وكان آخر هذه الإشارات أثناء ظهوره في برنامج “صحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة “إسعاد يونس” على قناة “دي أم سي” في أبريل/نيسان الماضي، واصفا إياه أنه “رجل عظيم وقد تشرف بصداقته”.

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وواصل رمضان مديحه للعاهل المغربي، مُعتبِراً “أنه رجل يمتاز بالحس الفني والبساطة”، على حدّ تعبيره.

وقال: “جلالة الملك رجل عظيم، وأتشرف بصداقته، ورجل فنان، وإنسان بسيط جدًا جداً جدًا فوق الخيال”، مشيرا في الوقت نفسه إلى الشعب المغربي الذي وصفه بـ”العظيم”.

وسبق وأن نشر محمد رمضان صورة جمعته مع العاهل المغربي محمد السادس في 2020 عبر من خلالها عن أمنياته له بدوام الصحة والعافية.

محمد رمضان يهنىء محمد السادس

وكتب محمد رمضان معلقا على الصورة التي نشرها عبر حسابه على “انستغرام” قائلا:”جلالة الملك محمد السادس كل عام وانت وولي العهد والشعب المغربي بخير، تمنياتي لك من الله بدوام الصحة والعافية والسعادة”.

وتابع: “كنت أحب المغرب وشعبها بعد معرفة جلالتك وكرم ضيافتك وتواضعك وحبك لبلدي مصر أصبحت عاشقاً للمغرب ولشعبها.. ملحوظة هذه الصورة قبل أزمة كورونا”.

مقتل أكثر من 800 شخص

وأدى الزلزال القوي الذي ضرب المغرب إلى مقتل أكثر من 800 شخص وإصابة مئات آخرين وتدمير مباني ودفع سكان المدن الكبرى إلى ترك منازلهم في أسوأ زلزال تشهده البلاد منذ أكثر من ستة عقود.

ووقع الزلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر في جبال الأطلس الكبير بالمغرب في وقت متأخر من ليلة الجمعة.

وقالت وزارة الداخلية إن 820 شخصا قتلوا وأصيب 672 آخرون، في أحدث حصيلة للضحايا، في حين أكد مسؤول محلي إن معظم الوفيات وقعت في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها، وفق لـ”رويترز“.