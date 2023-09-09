السبت, سبتمبر 9, 2023
الرئيسيةحياتنالحظة هلع فتاة مغربية كانت تستعرض بثدييها على البث المباشر لحظة وقوع...
حياتنا

لحظة هلع فتاة مغربية كانت تستعرض بثدييها على البث المباشر لحظة وقوع الزلزل (فيديو)

هز زلزال عنيف عدة مدن مغربية بلغت قوته سبع درجات على مقياس ريختر مخلفا إحصائية ضخمة من الضحايا

كتب رفيف عبدالله
لحظة هلع فتاة مغربية كانت تستعرض بثدييها على البث المباشر لحظة وقوع الزلزل (فيديو)
لحظة إصابة فتاة مغربية بالهلع
- Advertisement -

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة إصابة فتاة مغربية بالهلع، أثناء بث مباشر على “تيك توك”، لحظة وقوع الزلزال القوي الذي ضرب المغرب أمس الجمعة.

وكانت الفتاة المغربية في بث مباشر عبر “تيك توك“، مع شاب يبدو من الخليج. مرتدية ملابس مثيرة، عبارة عن جمبسوت أحمر ضيق، مفتوح الصدر.

انتقادات لاذعة

وبينما كانت الشابة الحسناء تستعرض مفاتنها، وقع الزلزال في المغرب وبدأت تصرخ بصوت عالي على والدتها وتقول “ماما زلزال”.

وانقطع البث وعاد مرة أخرى ووثق لحظة هروب الفتاة وعائلتها من المنزل.

وجاء في التعليقات على المقطع: ” وإذا لطف الله بهم وسترهم سيعودوا الى معصيته مره أخرى سبحان الله”.

وكتب آخر: ” شوفو كيف لابسه وصدرها طالع قدام الناس! ليش ماخافت من الله؟ الذنوب تجلب الدمار.”

- Advertisement -

وقالت ناشطة: ” كيف لو ماتت وهي بهذا المنظر؟ نسأل الله أن يهديها و يثبتنا على العفاف و الصلاح”.

واستغربت أخرى :” طلع عندهم أمهات بس ما أدري عارفه ان بنتها جالسه في البث مع واحد غريب وهي لابسه هذا اللبس”.

زلزال المغرب

وهز زلزال عنيف عدة مدن مغربية، بلغت قوته سبع درجات على مقياس ريختر. مخلفا إحصائية ضخمة من الضحايا بين القتلى والجرحى، بجانب أضرار مادية.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، في إحصائية غير نهائية. مقتل 296 شخصا وإصابة 153 على الأقل، جراء زلزال المغرب الذي هز عدة مدن وأصاب سكان المملكة بالفزع.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

أحدها أسقط 12 ألف قتيل.. أشهر الزلازل التي ضربت المغرب على مدار تاريخه

تقارير

زلزال المغرب.. ارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير والأمم المتحدة تعلن استعدادها للمساعدة (شاهد)

الهدهد

زلزال المغرب..عالم هولندي يفجر مفاجأة ويؤكد توقعه قبل 9 أيام دون أن يكترث أحد.. ماذوا قال؟

الهدهد

لقطات مرعبة لزلزال المغرب المدمر وانهيار المباني.. خلَّف حصيلة ضخمة من الضحايا

تقارير

مصادر استخباراتية: ضغوط جمة يتعرض لها “تبون” لطرد الملحق العسكري الإماراتي.. هل يفعلها؟

الهدهد

هل طردت سلطات المغرب عائلات من منازلها بعد أحكام قضائية لصالح مستوطنين إسرائيليين؟

تقارير

محمد السادس يبذل قصارى جهده لإنقاذ “أخيه” علي بونغو ويقدم عرضاً لزعيم الانقلاب!

الهدهد

صحيفة جزائرية تهين نظام الملك محمد السادس بعد فضيحة مباراة المغرب والبرازيل

الهدهد

قيادي مغربي يكشف سرا خطيرا عن ملك المغرب الحسن الثاني وشهادة صادمة

الهدهد

مغربية تلوح بعلم إسرائيل في شوارع المغرب وتستفز الجزائريين بما فعلته

تقارير

صورة مسربة وصادمة لـ محمد السادس تكشف الكثير.. أين التقطت؟ (شاهد)

الهدهد

المغرب: استمارة للتلاميذ تعترف بوجود جنس ثالث تثير جدلاً واسعاً والوزارة تعلق!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

نيالا تحولت إلى مدينة أشباح.. هذا ما حدث في أشرس جولات الحرب السودانية

زوج علا الفارس يخرج إلى العلن.. شاهد أول صورة مسربة له

أسطورة تشيلسي يقترب من تدريب الشباب السعودي بعد إقالة المدرب كايزر

أحدها أسقط 12 ألف قتيل.. أشهر الزلازل التي ضربت المغرب على مدار تاريخه

صحيفة سعودية مقربة من الديوان تنقلب على “الأسد” وتفضح حجم ثروته وعلاقته مع نساء مكتب زوجته

أحمد سعد يتجاهل زوجته وابنته المريضة ليقتل روبي بنظراته ومتابعون: “خافي على طحالك”

المنتخب السعودي يسقط أمام كوستاريكا في أول اختبار للمدرب الإيطالي مانشينى (فيديو)

فيديو صادم لحادثة دهس مفتعلة في الأردن وتحذير للطلبة الكويتيين

زلزال المغرب.. ارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير والأمم المتحدة تعلن استعدادها للمساعدة (شاهد)

جواهر الكويتية في ظهور صادم بعد إصابتها بنزيف حاد.. ماذا فعل السرطان بها؟ (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC