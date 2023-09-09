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فيديو غريب ومُرعب لصراخ قطة شعرت بزلزال المغرب قبل حدوثه بلحظات

سُمع في الفيديو المتداول صوت القطة وهي تصرخ داخل المطعم في المغرب، قبل حدوث الزلزال بلحظات ما أثار خوف الفتاتين

كتب باسل سيد
فيديو غريب ومُرعب لصراخ قطة شعرت بزلزال المغرب قبل حدوثه بلحظات
فتاتان تتناولان الطعام داخل المطعم سمعتا صراخ القطة المخيف قبل لحظات من وقوع الزلزال
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وطن- تداول ناشطون مغاربة عبر مواقع التواصل “إكس” ـ تويتر سابقا ـ مقطعا مصورا لاقى تفاعلا واسعا، لقطة شعرت بالزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، الجمعة، قبل وقوعه بلحظات.

وخلف زلزال المغرب المدمر، أكثر من ألف قتيل حتى الآن، ومئات المصابين بحسب أحدث الأرقام الرسمية المغربية.

وكشفت السلطات أن معظم الأضرار حدثت خارج المدن والبلدات، وأن الزلزال ألحق أضرارا كبيرة في الطرق بإقليم الحوز.

قطة تشعر بزلزال المغرب.. صرخت وأصدرت أصوات غريبة

الفيديو الذي وُصف بالمرعب والصادم من قبل البعض، أظهر صراخ قطة بشكل مخيف وبصوت عال، داخل أحد المطاعم حيث كان هناك فتاتان تتناولان الطعام داخل المطعم.

وفجأة سمعتا صراخ القطة المخيف قبل لحظات من وقوع الزلزال، وهو الصوت الذي أصابهم بالخوف وأوقفهم عن تناول وجبتهما، قبل أن يتحول هذا الخوف لنوبة هلع وصراخ هستيري، من قبل الفتاتين بعد اهتزاز الأرض تحتهما ووقوع الزلزال.

وأظهرت لقطات الكاميرا التي كانت تهتز بشدة، اللحظات الأولى لزلزال المغرب المدمر، وسط صراخ الفتاتين ومحاولتهما الهروب خارج المطعم.

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وعبر ناشطون عن استغرابهم مما وصفوه بشعور القطة بالزلزال قبل وقوعه بلحظات، حيث كانت تصرخ بطريقة غريبة ولافتة.

وأشار مغردون إلى أن هناك بعض الحيوانات يكون لديها القدرة على التنبؤ بالزلازل، وترى هذه الحيوات وهي تقوم بأفعال غريبة قبل وقوع هذه الهزات الأرضية.

هذا وتخشى السلطات المغربية، أن يرتفع عدد ضحايا الزلزال خاصة مع تقطع السبل نحو المناطق الريفية إثر تضرر الطرق المؤدية إليها، بما يعيق عمليات الإنقاذ.

المصدرتوتير، رصد وتحرير وطن

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