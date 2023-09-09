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فيديو صادم لحادثة دهس مفتعلة في الأردن وتحذير للطلبة الكويتيين

السفير الأردني لدى الكويت كان قد تحدث عن أن الطالب الكويتي في الأردن يحوز رعاية ومتابعة حثيثة من قبل الجامعات الأردنية وبالتنسيق مع سفارة الكويت في عمّان

كتب خالد السعدي
فيديو صادم لحادثة دهس مفتعلة في الأردن وتحذير للطلبة الكويتيين
حادثة دهس مفتعلة في الأردن
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وطن- حذّر رئيس المكتب الثقافي الكويتي لدى الأردن حمود فهد القشعان، من ابتزاز يقع فيه الطلبة الكويتيون في الأردن من قِبل مفتعلي حوادث الدهس.

ونقلت صحيفة المجلس، عبر حسابها على منصة “إكس”، عن القشعان تحذيره للطلبة الكويتيين في الأردن من الوقوع ضحية الابتزاز من قبل مفتعلي حوادث الدهس.

قال القشعان، إنه لم يسلم أي مواطن أو طالب من هذه الحادثة المفتعلة بالقرب من الجامعة ووزارة التعليم العالي.

واستشهد القشعان، بواقعة موثقة بالكاميرات، تُظهر شخصا وهو يفتعل تعرضه لحادث دهس من خلال إلقاء نفسه صور إحدى السيارات، وذلك في سلوك وُصِف بأنه يعبر عن ابتزاز يهدف على ما يبدو لجمع الأموال.

عدد الطلبة الكويتيين المبتعثين في الأردن

يُشار إلى أن إحصائية صادرة عن وزارة التعليم العالي الكويتية، سبق أن كشفت عن أن الأردن في المرتبة الثانية من حيث عدد الطلبة الكويتيين المبتعثين على نفقة دولتهم.

وقالت صحيفة القبس الكويتية، قبل أشهر، إن المملكة المتحدة تأتي في المرتبة الأولى بعدد المبتعثين الكويتيين إليها، إذ بلغ عددهم 7014 مبتعثا بمختلف الجامعات البريطانية المعتمدة، تليها المملكة في المرتبة الثانية بإجمالي مبتعثين بلغ 1915 مبتعثا ومبتعثة.

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وضمت الإحصائية عمل 10 مكاتب ثقافية في كل من الأردن، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، والامارات، ومصر، والمملكة المتحدة، والجمهورية الفرنسية (ويندرج تحتها طلبة مالطا واسبانيا وسويسرا)، وكندا، وايرلندا، وأستراليا (ويندرج تحتها طلبة نيوزيلندا)”

حديث عن “رعاية كبيرة”

وكان السفير الأردني لدى الكويت صقر أبوشتّال، قد صرح في وقت سابق بأن الطالب الكويتي في الأردن يحوز رعاية ومتابعة حثيثة من قبل الجامعات الأردنية وبالتنسيق مع سفارة الكويت في عمّان.

وأضاف أن التقارب الكبير في العادات والتقاليد بين البلدين يجعل الأردن وجهة تعليمية آمنة للكثير من الطلاب الكويتيين والعرب، إضافة لقرب المسافة بين البلدين.

المصدرتويتر، وطن

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