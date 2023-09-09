فندق رونالدو على أطراف مراكش يتحول إلى ملجأ بعد زلزال المغرب (صور)

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وطن – أصبح فندق كريستيانو رونالدو في المغرب (بيستانا CR7) موقعًا لإيواء الناجين من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ومركزه إقليم الحوز يوم الجمعة.

وبلغت قوة الزلزال 6.8 على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل أكثر من 2012 شخصاً، و 2059 مصابا، من بينهم المئات إصاباتهم خطرة، في حصيلة قابلة للإزدياد مع مرور الوقت.

ونتيجة لذلك، لجأ الناس إلى أي مباني يمكنهم العثور عليها للبحث عن مأوى بعد الكارثة الطبيعية، بما في ذلك فندق رونالدو. وفق صحيفة marca الإسبانية

فندق كريستيانو رونالدو في المغرب (بيستانا CR7)

يحظى فندق “بيستانا CR7″ في مراكش بتصنيف أربع نجوم، ويحتوي على 174 غرفة. إضافةً إلى منتجع صحي وخمس قاعات اجتماعات، ومركز أعمال ومطعمين.

وقالت إيريني سيشاس، مواطنة إسبانية، في مقابلة متلفزة: ” تمكنا من الحصول على فندق كريستيانو رونالدو. الذي يقع في أطراف مراكش للحصول على غرفة”.

El #Canal24Horas habla con Irene Seixas, una española en Marrakech, para conocer mejor la situación que se esta viviendo en Marruecos tras el terremoto. 🔹 https://t.co/0Ix6dDsBAd pic.twitter.com/LCDnZWeOCj — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 9, 2023

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وأضافت: “نحن في الانتظار. لقد نمنا طوال الليل في الشارع. وفي السابعة صباحًا أخبرونا بإمكانية دخول الفندق”.

كما حصل فندق بيستانا CR7 في مراكش بالمغرب على جائزة أفضل فندق جديد في أفريقيا في حفل توزيع جوائز السفر العالمية 2022 للقارة الأفريقية.وفق موقع theportugalnews

في حين جرى افتتاح فندق رونالدو في شهر مارس من العام الماضي 2022.

وكانت التقارير تحدثت عن أن رونالدو أدرج المغرب ضمن البلدان التي يسعى إلى القيام فيها بمشاريع سياحية مهمة.

بينما يعتبر زلزال المغرب المدمر الأعنف منذ قرن، حيث شهدت البلاد سلسلة من الزلازل على مدى التاريخ.